بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. بنوك وشركات

أمنية ونجم المنتخب الوطني عُودة الفاخوري يعلنان شراكة تدعم الشباب والطموح الأردني

3 ساعات ago
أمنية ونجم المنتخب الوطني عُودة الفاخوري يعلنان شراكة تدعم الشباب والطموح الأردني

وطنا اليوم:في خطوة تعكس التزامها بالاستثمار في الطاقات الأردنية الشابة وإيمانها بالشباب كقوة تصنع المستقبل، أعلنت شركة “أمنية”، إحدى شركات Beyon، ونجم المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم عُودة الفاخوري، عن توقيع شراكة جديدة يصبح بموجبها الفاخوري سفيراً لعلامة “أمنية” التجارية.
وجرى الإعلان عن الشراكة خلال فعالية أقيمت في نادي السيارات الملكي بحضور الإدارة التنفيذية لشركة “أمنية”، إلى جانب عدد من ممثلي وسائل الإعلام وصنّاع المحتوى والشخصيات المؤثرة، إضافة إلى عدد من أفراد عائلة عُودة الفاخوري والمقرّبين منه الذين حرصوا على مشاركة هذه اللحظة المميزة معه.
ويأتي هذا التعاون انسجاماً مع رؤية الطرفين المشتركة حول أهمية دعم الشباب الأردني وتعزيز ثقافة الطموح والعمل الجاد والإيمان بالقدرات المحلية.
واختار عُودة الفاخوري “أمنية” كشريك لهذه المرحلة، انطلاقاً من رؤيتها الحديثة وتركيزها على الابتكار، إلى جانب إيمانها المستمر بدعم المواهب الأردنية وتمكين الشباب.
من جهتها، ترى “أمنية” في عُودة الفاخوري شخصية أردنية ملهمة استطاعت أن تحقق حضوراً لافتاً بموهبتها والتزامها وانضباطها، ليصبح اليوم واحداً من أبرز نجوم الكرة الأردنية وأحد الأسماء الملهمة للجيل الصاعد.
وتُعد هذه الشراكة امتداداً لدور “أمنية” المستمر في دعم الرياضة الأردنية، بما في ذلك رعايتها الممتدة لسنوات لناديي الفيصلي والوحدات، انطلاقاً من إيمانها بأهمية الاستثمار في المواهب والطاقات المحلية.
وقالت دينا الداود، المدير التنفيذي للعلامة التجارية والاتصال المؤسسي في شركة أمنية: “في أمنية نؤمن أن الإنجازات الكبيرة تبدأ عندما يجد الشباب من يؤمن بقدراتهم منذ البداية. وعُودة يمثل اليوم قصة نجاح أردنية نفتخر فيها، وشخصية تعكس كثيراً من القيم اللي نؤمن فيها كعلامة تجارية، وعلى رأسها الطموح والتطور المستمر والتطلع للمستقبل”.
من جهته، أعرب عُودة الفاخوري عن اعتزازه بهذه الشراكة، مؤكداً أن اختياره للتعاون مع “أمنية” جاء لكونها علامة تجارية قريبة من الشباب الأردني، وتعكس روح التطور والطموح، إلى جانب إيمانها الحقيقي بدعم المواهب المحلية وتمكينها


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:01

تكرّيم الفائزين بجوائز التميز التربوي لدورة 2025–2026 (أسماء)

19:26

إصدار أكثر من نصف مليون شهادة رقمية منذ أيار الماضي عبر سند

19:11

ولي العهد يؤكد أهمية المشاريع التي توظف الحلول التكنولوجية لمعالجة الازدحامات المرورية

19:09

الجمارك : تسهيل عمليات الترانزيت ودخول وخروج البضائع والدعم اللوجستي

19:07

الوزير الأسبق مازن الساكت في ذمة الله

18:11

مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة الزيادات / عباد وآل أبو أحمده

16:58

زراعة قرنية صناعية لمعمرة تبلغ من العمر 104 سنوات

16:54

انطلاق أولى قوافل الحجاج الأردنيين

16:52

ما الذي يريده ترمب من لبنان لأجل شريكه “الرائع”؟

16:51

وزارة التربية والتعليم تعقد مسابقة “أفضل مقصف مدرسي” تعزيزاً لبيئة تعليمية صحية وداعمة للإبداع

16:49

Umniah by Beyon and Jordan National Team Star Odeh Al-Fakhouri Announce Partnership Supporting Jordanian Youth and Ambition

16:24

جامعة فيلادلفيا تحصد المركز الأول في مسابقة الروبوتات والذكاء الاصطناعي 2026

وفيات
الوزير الأسبق مازن الساكت في ذمة اللهوفيات الاربعاء 13-5-2026وفيات الثلاثاء 12-5-2026وفيات الاثنين 11-5-2026وفيات الأحد 10-5-2026