انطلاق أولى قوافل الحجاج الأردنيين

وطنا اليوم:انطلقت اليوم الأربعاء أولى قوافل الحجاج الأردنيين من مدينة الحجاج التابعة للواء الجيزة جنوبي العاصمة عمان، في بداية موسم التفويج الرسمي نحو الأراضي المقدسة.

وتتواصل عمليات تفويج حجاج البر خلال اليومين المقبلين عبر منفذ حدود المدورة باتجاه المدينة المنورة، قبل توجههم إلى مكة المكرمة لأداء المناسك.

وأكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، خلال رعايته حفلَ وداع الحجاج بحضور السفير السعودي لدى المملكة الأمير منصور بن خالد آل سعود، أن رحلة الحج تمثل “رحلة العمر” التي تجسّد معاني الطاعة والتجرد والإيمان، مشيراً إلى أن الحجاج الأردنيين يحملون صورة الأردن المشرقة في هذا الموسم الإيماني العظيم.

وأوضح أن الوزارة أعدّت خطة متكاملة لخدمة الحجاج منذ مغادرتهم أرض الوطن وحتى عودتهم سالمين، داعياً إياهم إلى التمسك بتقوى الله والصبر وحسن المعاملة طيلة أداء المناسك، مبيّناً أن الحج مدرسة في تهذيب السلوك وضبط النفس.

وأشاد الخلايلة بالجهود الجليلة التي تبذلها المملكة العربية السعودية في خدمة ضيوف الرحمن وتوفير الأمن والسلامة لهم، حاثّاً الحجاج على الالتزام بتعليمات الجهات السعودية المختصة لضمان سلامة الجميع ونجاح الموسم.

من جانبه، أكد السفير السعودي أن بلاده تتشرف دائماً بخدمة ضيوف الرحمن، وتسخر كافة إمكاناتها لتيسير رحلتهم وتمكينهم من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، داعياً الله أن يتقبّل من الحجاج مناسكهم وأن يردّهم إلى بلادهم سالمين غانمين.

بدوره، شدّد مدير أوقاف عمان الثالثة الدكتور أحمد الخرابشة على أهمية التزام الحجاج بالتعليمات الصادرة عن الجهات السعودية المختصة، تقديراً للجهود الكبيرة المبذولة في خدمة الحجاج، مشيداً بمتابعة وزارة الأوقاف ودائرة الحج والعمرة المستمرة لتطوير الخدمات المقدمة للحجاج عاماً بعد عام.

وحضر حفل الوداع مفتي عام المملكة الدكتور أحمد الحسنات، ومتصرف لواء الجيزة محمد السرحان، ورئيس لجنة بلدية الجيزة المهندس مراد سلطان، ومدير عام الحج والعمرة المهندس مجدي البطوش، ونواب ومسؤولين ووجهاء المنطقة.