الوزير الأسبق مازن الساكت في ذمة الله

وطنا اليوم:انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الأربعاء الوزير الأسبق مازن الساكت (أبو شاهر).وسيُشيَّع جثمانه الطاهر ويُوارى الثرى ظهر يوم غد الخميس في مقبرة أم خروبة – السلط.

تقبل التعازي لمدة ثلاثة أيام في مضافة الجزازية.

وشغل الساكت، منصب وزير الداخلية، ووزير تطوير القطاع العام ووزير التنمية السياسية، وكان عضوًا في مجلس الأعيان.

إنا لله وإنا إليه راجعون