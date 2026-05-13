وطنا اليوم:انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الأربعاء الوزير الأسبق مازن الساكت (أبو شاهر).وسيُشيَّع جثمانه الطاهر ويُوارى الثرى ظهر يوم غد الخميس في مقبرة أم خروبة – السلط.
تقبل التعازي لمدة ثلاثة أيام في مضافة الجزازية.
وشغل الساكت، منصب وزير الداخلية، ووزير تطوير القطاع العام ووزير التنمية السياسية، وكان عضوًا في مجلس الأعيان.
إنا لله وإنا إليه راجعون
الوزير الأسبق مازن الساكت في ذمة الله
