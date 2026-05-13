الوزير الأسبق مازن الساكت في ذمة الله

ساعة واحدة ago
وطنا اليوم:انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الأربعاء الوزير الأسبق مازن الساكت (أبو شاهر).وسيُشيَّع جثمانه الطاهر ويُوارى الثرى ظهر يوم غد الخميس في مقبرة أم خروبة – السلط.
تقبل التعازي لمدة ثلاثة أيام في مضافة الجزازية.
وشغل الساكت، منصب وزير الداخلية، ووزير تطوير القطاع العام ووزير التنمية السياسية، وكان عضوًا في مجلس الأعيان.
إنا لله وإنا إليه راجعون


