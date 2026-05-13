إصدار أكثر من نصف مليون شهادة رقمية منذ أيار الماضي عبر سند

وطنا اليوم:قال مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات، المهندس غيث الطيب، إن عدد شهادات الواقعات الحيوية المسجلة مسبقا، الصادرة عبر تطبيق سند، منذ إطلاق هذه الخدمة مطلع أيار الماضي، بلغ 501533 شهادة رقمية.
وأضاف خلال تفقده سير العمل في مكتبي أحوال وجوازات سحاب والجيزة، اليوم الأربعاء، إن خدمة الشهادات الرقمية لقيت إقبالا ملحوظا من داخل المملكة وخارجها، مبينا أن هذه الشهادات تتضمن رمز تحقق إلكتروني (QR Code) يتيح للجهات المعنية التحقق من صحتها بشكل مباشر وفوري.
وبين أن الخدمة تُمكّن المواطنين من إصدار شهادات الواقعات الحيوية المسجلة مسبقا، تشمل شهادات: الولادة، والزواج، والطلاق، والوفاة، والقيد الفردي، والقيد العائلي، حيث تُصدر بصيغة إلكترونية (PDF) وباللغتين العربية والإنجليزية.
وقال إن الخدمة متاحة على مدار الساعة ومن أي مكان، بما في ذلك أيام الجمع والعطل الرسمية، دون التقيد بأوقات الدوام الرسمي، ما يسهم في التخفيف من الضغط على السفارات الأردنية والحد من الازدحام داخل مكاتب الدائرة.
وبين أن الخدمة لا تستوجب أي رسوم إضافية، وهي معتمدة لدى مختلف الجهات الحكومية والخاصة، وتشكل خطوة متقدمة ضمن استراتيجية تطوير الخدمات الحكومية وتحسين جودة الأداء المؤسسي.
ودعا الطيب إلى حل الملاحظات الواردة في تقرير “المتسوق الخفي” الخاص بمكتبي سحاب والجيزة، ووضع خطة عمل فورية لمعالجة تلك الملاحظات ضمن إطار زمني محدد، سواء ما تعلق منها بتحسين بيئة العمل أو تطوير الإجراءات الإدارية، مؤكدا استمرار الجولات الميدانية إلى مختلف مكاتب الدائرة لمتابعة مدى الالتزام بتنفيذ خطط المعالجة، بما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
و استمع الطيب، خلال الجولة، إلى آراء وملاحظات المواطنين حول مستوى الخدمات المقدمة، مشيدا بجهود موظفي المكتبين وما يبذلونه من جهود في خدمة المواطنين


