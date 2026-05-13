القضاء يرفض التماس أحمد عز.. ويلزمه بدفع أجر خادمة زينة

وطنا اليوم:قضت محكمة مستأنف الأسرة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، بعدم جواز نظر الالتماس المقدم من الفنان أحمد عز على الحكم الصادر بإلزامه بدفع 30 ألف جنيه أجر خادمة لتوأمه من الفنانة زينة.
وفي وقت سابق قضت محكمة مستأنف أسرة مدينة نصر بقبول الاستئناف المقدم من الفنان أحمد عز على الحكم الصادر من محكمة أول درجة والقاضي بإلزامه بدفع 80 ألف جنيه نفقة شهرية لتوأم زينة، وقضت بتخفيض المبلغ المستأنف عليه إلى 60 ألف جنيه.
وسابقا، أصدرت محكمة أسرة مدينة نصر، حكماً بإلزام الفنان أحمد عز، بدفع 23 ألفاً و304 جنيهات إسترلينية، ما يعادل قرابة مليون جنيه، مصروفات دراسية لسنة 2022 و2023 لنجليه من الفنانة زينة، عز الدين وزين الدين.
وكانت الفنانة زينة قد أقامت دعوى تطالب فيها بمصروفات دراسية من الفنان أحمد عز.
وقدم المحامي معتز الدكر، دفاع الفنانة زينة، خلال نظر الدعوى في أول درجة مذكرة تحتوي على أجر الفنان أحمد عز في فيلم “الممر” ومسلسل “أبو عمر المصري” والحملات الإعلانية التي يقوم بها.


