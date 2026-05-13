وزير الأوقاف: إجراءات عبور الحجاج للحدود جرت بدون معيقات

وطنا اليوم:قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، الأربعاء، إن عمليات تفويج الحجاج الأردنيين إلى الأراضي المقدسة تسير وفق الخطة الموضوعة، مشيرا إلى أنه سيكتمل الخميس تفويج أكثر من 13 ألف حاج وحاجة، بينهم 4500 حاج من فلسطينيي 1948، إلى المدينة المنورة تمهيداً لأداء فريضة الحج.

وأضاف الخلايلة، أن أولى قوافل الحجاج الأردنيين انطلقت صباح الأربعاء، وتضم 40 حافلة، مبيناً أن معظمها دخل الأراضي السعودية بالفعل، مؤكداً أن إجراءات عبور الحدود الأردنية جرت بسلاسة ومن دون أي معيقات، قبل مواصلة الرحلة باتجاه المدينة المنورة.

وأوضح أن قوافل حجاج فلسطينيي 1948 كانت قد انطلقت الثلاثاء، ووصل عدد منهم بالفعل إلى المدينة المنورة.

وأشار الخلايلة إلى أن كوادر وزارة الأوقاف تسلمت جميع الفنادق المخصصة لإقامة الحجاج الأردنيين في المدينة المنورة، حيث سيمكثون لمدة ثلاثة أيام قبل بدء تفويجهم إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج.

وأوضح أن حصة الأردن من موسم الحج تبلغ 8 آلاف حاج، إضافة إلى 4500 حاج من فلسطينيي 1948.

وتتواصل عمليات تفويج حجاج البر خلال اليومين المقبلين عبر منفذ حدود المدورة باتجاه المدينة المنورة، قبل انتقالهم إلى مكة المكرمة لأداء المناسك.

وأكد الخلايلة، خلال رعايته الأربعاء، حفل وداع الحجاج بحضور السفير السعودي لدى المملكة الأمير منصور بن خالد آل سعود، أن رحلة الحج تمثل “رحلة العمر” بما تحمله من معاني الطاعة والإيمان والتجرد، والحج مدرسة في تهذيب السلوك وضبط النفس.

وأشار إلى أن الحجاج الأردنيين يعكسون الصورة المشرقة للأردن خلال هذا الموسم الإيماني، موضحاً أن الوزارة أعدّت خطة متكاملة لخدمة الحجاج منذ مغادرتهم وحتى عودتهم سالمين.

ودعا الخلايلة الحجاج إلى الالتزام بتقوى الله والصبر وحسن المعاملة أثناء أداء المناسك، مشيدا بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية في خدمة ضيوف الرحمن وتوفير الأمن والسلامة لهم، حاثاً الحجاج على الالتزام بتعليمات الجهات السعودية المختصة؛ لضمان سلامتهم ونجاح الموسم.

وزارة الداخلية السعودية، أكدت أن المقيمين المخالفين لشرط الحصول على تصريح للحج سيعاقبون بغرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال سعودي، والترحيل والمنع من دخول المملكة لمدة 10 سنوات، مؤكدة أن الحصول على تصريح حج نظامي شرط أساسي لأداء فريضة الحج.

وكانت وزارة الأوقاف قد اعتمدت آلية اختيار الحجاج وفق معيار الأكبر سنا، حيث شمل هذا المعيار مواليد 31 آذار 1954 فما دون، ولاحقا دعت المسجلين من مواليد 1 نيسان حتى 31 كانون الأول 1954 إلى مراجعة مديريات الأوقاف لتسلّم تصاريحهم.

وأفرزت القرعة اختيار 1300 حاج من المسجلين عبر الموقع الإلكتروني من مواليد 1980 فما دون، وذلك من بين قرابة 28 ألف مواطن ومواطنة تقدموا للتسجيل.

* تطبيقات لإرشاد الحاج

وأكد الخلايلة أن الوزارة أطلقت تطبيقي “وفد الرحمن” و”مشرفي وفد الرحمن” لموسم الحج 1447هـ / 2026م، ليكونا دليلا تقنيا وإرشاديا شاملا للحجاج الأردنيين والبعثة الإدارية خلال رحلتهم إلى الديار المقدسة، على أن يكونا متاحين الأسبوع المقبل.

والتطبيقان يقدمان تجربة متكاملة تسهل على الحاج أداء المناسك، كما يتيحان تسهيل التواصل بين الحجاج والبعثة الرسمية، فضلا عن تسهيل تواصل الإداريين والمرشدين وشركات الحج والعمرة فيما بينهم.

وأوضحت الوزارة أن تطبيق “وفد الرحمن” يوفر شرحا مبسطا ومتسلسلا لخطوات الحج والأحكام الفقهية المرتبطة بكل شعيرة، إلى جانب أدعية مأثورة مخصصة لكل مرحلة، بدءاً من السفر مروراً بالطواف والسعي وصولاً إلى يوم عرفة.

وأشارت إلى أن تطبيق “مشرفي وفد الرحمن” سيكون مخصصاً للإداريين والمرشدين وشركات الحج والعمرة، بهدف تنظيم العمل وتسهيل متابعة شؤون الحجاج.

وبينت أن التطبيق يوفر أيضا مواقيت الصلاة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والعاصمة عمّان، إضافة إلى تنبيهات بالصلاة القادمة، ومعلومات حول درجات الحرارة.

وأشارت إلى أن تطبيق “وفد الرحمن” يتيح للحجاج الأردنيين التواصل المباشر مع إدارة البعثة الأردنية، والحصول على إجابات لاستفساراتهم، فضلا عن تقديمه معلومات دقيقة حول مواقع إقامة الحجاج الأردنيين في الديار المقدسة.