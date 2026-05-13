الجمارك : تسهيل عمليات الترانزيت ودخول وخروج البضائع والدعم اللوجستي

وطنا اليوم:أكد مدير عام دائرة الجمارك العامة، لواء جمارك أحمد العكاليك، الحرص على مواصلة تطوير منظومة العمل الجمركي، بما يسهم في تسهيل عمليات الترانزيت وحركة دخول وخروج البضائع والدعم اللوجستي عبر مختلف المراكز.

وأشار العكاليك، خلال زيارة إلى شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، إلى إنجاز منظومة متقدمة للربط الإلكتروني بين مركز جمرك العقبة وباقي المراكز الحدودية مع دول الجوار، الأمر الذي أسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات الجمركية وتعزيز كفاءة الرقابة والمتابعة، بما يضمن انسيابية حركة التجارة وسرعة الخدمات الجمركية.

وأضاف أن هذه الجهود تأتي في إطار تجويد العمل الجمركي ورفع سوية الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال وتجارة الترانزيت، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية ويلبي احتياجات المستثمرين والتجار ويعزز من مكانة الأردن كمركز لوجستي إقليمي يتمتع بالكفاءة والتنافسية ويخدم حركة التجارة والنقل في المنطقة.