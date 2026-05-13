مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة الزيادات / عباد وآل أبو أحمده

وطنا اليوم – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، واجب العزاء إلى عشيرة الزيادات/ عباد، وإلى آل أبو أحمده.

*ففي منطقة أبو نصير، بلواء الجامعة الأردنية في العاصمة عمان*، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة حفيظة سعود عبدالكريم الأرتيمة العبادي، زوجة اللواء الركن المتقاعد محمد موسى الزيادات العبادي*، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة وعشيرتي الزيادات والأرتيمة وعموم عشائر عباد، سائلاً العلي القدير أن يشمل الفقيدة بواسع عفوه ورحمته ومغفرته، وأن يُحلَّها دار مقامه في جنات النعيم.

وقدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.

كما نقل العيسوي، خلال اتصال هاتفي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى آل أبو أحمده بوفاة المرحوم عصمت محمد علي أبو أحمده، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.