بحث التعاون بين العقبة الخاصة ووزارة المياه

وطنا اليوم – امين المعايطه

أكد معالي وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود ورئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة “شادي رمزي” المجالي أهمية تعزيز التعاون المشترك لتنفيذ مشاريع مائية تسهم في تحسين التزويد المائي للمواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة، وبما يعزز كفاءة واستدامة الخدمات المائية في منطقة العقبة.

وبحث الجانبان خلال اللقاء عدداً من المشاريع المائية المشتركة الهادفة إلى رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين كميات التزويد المائي، بما يواكب التوسع العمراني والاستثماري والاقتصادي، خاصة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة التي تشهد نمواً متسارعاً في القطاعات السياحية والصناعية والخدمية.

وأكد ابو السعود أن الحكومة تولي القطاع المائي أولوية كبيرة من خلال تنفيذ مشاريع استراتيجية تسهم في تعزيز الأمن المائي وتحسين وصول المياه للمواطنين بكفاءة واستدامة، مشيراً إلى أن مشروع الناقل الوطني يمثل ركيزة أساسية في تأمين مصادر مائية إضافية ودعم استمرارية التزويد المائي لمختلف المحافظات والقطاعات الاقتصادية.

من جانبه، أكد المجالي حرص السلطة على تعزيز الشراكة مع وزارة المياه والري لتنفيذ مشاريع نوعية تسهم في تحسين الواقع المائي، وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الاقتصادية والتنموية، بما يدعم بيئة الاستثمار ويعزز التنمية المستدامة في العقبة.

كما شدد الجانبان على أهمية تسريع تنفيذ المشاريع المائية التي من شأنها الحد من الفاقد المائي ورفع كفاءة شبكات المياه، بما ينعكس إيجاباً على تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، وتوفير كميات مياه إضافية تدعم التنميةالاقتصادية.