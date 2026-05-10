وزارة المياه تضبط اعتداءات جسيمة على خط ناقل رئيسي بطريق البحر الميت

وطنا اليوم:نفذت وزارة المياه والري/ سلطة المياه، من خلال وحدة الرقابة الداخلية، حملة أمنية وفنية واسعة بالتنسيق مع شركة “مياهنا” ومديرية المشاغل المركزية وبإسناد من مديرية الأمن العام، لإزالة اعتداءات جسيمة على أحد الخطوط الناقلة الرئيسية في منطقة المغطس على طريق البحر الميت.

وتمثلت المخالفة بسحب خط بقطر (1000 ملم) من الناقل الرئيسي الذي يزود إحدى محطات الضخ الحيوية المغذية للعاصمة عمان بمياه الشرب، حيث كان المعتدون يسحبون كميات ضخمة من المياه بطريقة غير قانونية.

وعملت الكوادر الفنية المختصة على إزالة التعديات بالكامل وإعادة تأهيل الخط الناقل، كما تم تحرير الضبوطات القانونية اللازمة بالواقعة لإحالة المتورطين إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم.

وتأتي هذه الحملة ضمن جهود الوزارة المستمرة لحماية مصادر المياه وضمان عدالة التوزيع والحد من الفاقد المائي الناتج عن الاعتداءات العشوائية.