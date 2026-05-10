ابن حتوتة ينفي إسكات ركاب السفينة الموبوءة وتعرضهم لضغوطات

37 دقيقة ago
وطنا اليوم:كشف المغامر الأردني قاسم حتو المعروف بـ”ابن حتوتة” عما يحدث داخل السفينة الموبوءة “إم في هونديوس”، بعد وفاة شخص وإصابة آخرين بفيروس هانتا خلال الرحلة.
وبين ابن حتوتة في فيديو على انستغرام اليوم الأحد، أن المرض انتقل على السفينة من مسافر خلال رحلة سابقة في الأرجنتين، ونقل العدوى إلى زوجته ثم إلى عدد محدود من الأشخاص الذين كانوا على تماس مباشر معه، نافياً وجود فئران على متن السفينة.
وتابع أن فيروس هانتا غير معدٍ، إلا أن متحور “الآنديز” قد ينتقل بشكل محدود، لافتاً إلى أن عدد الإصابات بلغ 7 أشخاص من أصل 149 راكباً خلال 35 يوماً داخل البحر.
وأضاف “غادرنا دولة الرأس الأخضر خلال الأيام الماضية، بعد إخلاء الجثة والحالات المرضية التي كانت على متن السفينة”.
ونفى إسكات ركاب السفينة وتعرضهم لضغوطات، مشيراً إلى أنهم لا يريدون تحويلهم إلى مادة إعلامية.
وبخصوص كابتن السفينة، أشار إلى أنه لم يتستر على أي معلومات، بل التزم بما أبلغه الطاقم الطبي في بداية الأزمة.

 


