الغذاء والدواء تدعو المسافرين إلى السعودية للتسجيل بمنصة فسح الأدوية المقيدة

55 دقيقة ago
Health facilities in Pakistan Free medicines stock at drug store for the patients in district headquarters hospital (DHQ) Kasur.

وطنا اليوم:دعت المؤسسة العامة للغذاء والدواء المسافرين إلى السعودية، خصوصا المرضى الذين يحملون أدوية، إلى التسجيل عبر منصة “فسح الأدوية المقيدة” للحصول على إذن مسبق يضمن إدخال أدويتهم بشكل قانوني.
وأكّدت رئيسة قسم الرقابة على المواد المخدّرة والمؤثرات العقلية ملاك المهايرة، في حديث عبر إذاعة الأمن العام، ضرورة إبقاء الأدوية في عبواتها الأصلية، وحمل تقارير طبية تفصيلية، لتفادي أي عوائق وضمان تقديم الرعاية الصحية المناسبة في أثناء السفر أو أداء مناسك الحج.
وأشارت إلى أنّ المنصة الإلكترونية التي أطلقتها السعودية تهدف إلى تسهيل إجراءات دخول الأدوية المقيدة، داعية المسافرين إلى الاطلاع على التعليمات عبر موقع المؤسسة قبل السفر.


