إزالة الأكشاك المخالفة على أوتوستراد الزرقاء – المفرق

وطنا اليوم:باشرت مديرية أشغال محافظة الزرقاء، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، تنفيذ حملة ميدانية واسعة لإزالة الأكشاك المخالفة والمعتدية على حرم الطريق العام على طريق أوتوستراد الزرقاء – المفرق، بهدف تعزيز السلامة المرورية وتنظيم المشهد العام، والحد من المظاهر العشوائية التي تعيق انسيابية الحركة وتشكل خطرا على مستخدمي الطريق.

وأكد مدير أشغال محافظة الزرقاء المهندس محمد الهباشين لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الحملة تأتي تنفيذا لأحكام قانون الطرق رقم (24) لسنة 1986 وتعديلاته، وامتثالا للتعليمات الصادرة عن وزارة الأشغال العامة والإسكان، موضحا أن كوادر المديرية تعمل على إزالة مختلف أشكال التعديات والمخالفات الواقعة ضمن حرم الطريق، بما يضمن حماية البنية التحتية للطرق وتعزيز عناصر السلامة العامة.

وبين أن انتشار الأكشاك المخالفة والتعديات العشوائية يشكل عائقا أمام الحركة المرورية ويهدد سلامة السائقين والمارة، لافتا إلى أن المديرية ماضية في تنفيذ حملاتها الرقابية والجولات الميدانية بشكل مكثف وبالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان إزالة المخالفات ومنع تكرارها، وفرض هيبة القانون على جميع أشكال التعدي على الطريق العام.

وأفاد بأن هذه الحملات تنفذ بصورة دورية وعلى مدار العام ضمن خطة متكاملة تتبناها المديرية لحماية الطرق والحفاظ على المظهر الحضاري لمحافظة الزرقاء، داعيا المواطنين وأصحاب الأكشاك إلى الالتزام بالقوانين والتعليمات الناظمة، وعدم التعدي على الطريق، تجنبا للمساءلة القانونية، والحفاظ على السلامة العامة والمشهد الحضاري للمحافظة