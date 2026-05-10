مندوباً عن الملك وولي العهد… العيسوي يعزي عشائر الشطناوي والزيود وأبو شريعة والمجالي والدهيسات

وطنا اليوم – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدّم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد، واجب العزاء إلى عشائر الشطناوي والزيود وأبو شريعة والمجالي والدهيسات.

*ففي منطقة الصريح في محافظة إربد*، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم العقيد المتقاعد نايف جبر الشطناوي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الشطناوي، سائلاً المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه.

*وفي لواء الهاشمية بمحافظة الزرقاء*، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم رضا خلف حامد الزيود، رئيس بلدية الهاشمية الأسبق، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعشيرة الزيود وإلى وعموم عشائر بني حسن، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

*وفي منطقة أم الصليح في لواء الهاشمية بمحافظة الزرقاء أيضا*، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم عبدالله عودة مسلم الزيود، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعشيرة الزيود وإلى وعموم عشائر بني حسن، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

*وفي منطقة دابوق بالعاصمة عمان*، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم الحاج محمد كامل أبو شريعة العبادي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعشيرة أبو شريعة وإلى عموم عشائر بني عباد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

*وفي منطقة دابوق أيضا* نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة فزة عواد المجالي، أرملة المرحوم حسن عبدالحافظ المجالي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدة وعموم عشائر المجالي، سائلاً المولى عز وجل ان يتغمدها بواسع رحمته.

*وفي منطقة خلدا بالعاصمة عمان* نقل العيسوي خلال زيارته بيت عزاء المرحوم شاهر خجيل الدهيسات، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الدهيسات، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.