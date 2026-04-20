فنادق العقبة تسجل نسبة اشغال 70 بالمائه نهاية الاسبوع

سجلت مدينة العقبة نسبة إشغال فندقي بلغت 70% خلال عطلة نهاية الأسبوع الممتدة من 16 إلى 18 نيسان 2026، في مؤشر واضح على تصاعد الطلب السياحي وتعزيز مكانة المدينة كوجهة رئيسية على مستوى المملكة.



وقال مفوض الشؤون السياحة والشباب في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، الدكتور ثابت حسان النابلسي، إن فنادق الخمس نجوم تصدرت الإشغال بواقع 83%، تلتها فنادق الأربع نجوم بـ70%، فيما سجلت فنادق الثلاث نجوم 55%.



وبيّن النابلسي أن هذا التوزع يعكس تنوع المنتج السياحي في العقبة وقدرته على استيعاب شرائح متعددة من الزوار، مشيرًا إلى أن هذه المستويات تسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية، خاصة في القطاعات المرتبطة بالسياحة، وفي مقدمتها القطاعان الفندقي والخدمي.



وأضاف أن نسب الإشغال تبقى قابلة للتغير تبعًا لحجوزات اللحظة الأخيرة، لافتًا إلى أن استقرارها عند هذه المستويات يعكس ثقة الزوار بجودة الخدمات السياحية والبنية التحتية في المدينة، إلى جانب تنوع المقومات التي تجمع بين السياحة الشاطئية والترفيهية والبيئية