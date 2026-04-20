ساعتين ago
فنادق العقبة تسجل نسبة اشغال 70 بالمائه نهاية الاسبوع

وطنا اليوم -امين المعايطه
سجلت مدينة العقبة نسبة إشغال فندقي بلغت 70% خلال عطلة نهاية الأسبوع الممتدة من 16 إلى 18 نيسان 2026، في مؤشر واضح على تصاعد الطلب السياحي وتعزيز مكانة المدينة كوجهة رئيسية على مستوى المملكة.

وقال مفوض الشؤون السياحة والشباب في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، الدكتور ثابت حسان النابلسي، إن فنادق الخمس نجوم تصدرت الإشغال بواقع 83%، تلتها فنادق الأربع نجوم بـ70%، فيما سجلت فنادق الثلاث نجوم 55%.

وبيّن النابلسي أن هذا التوزع يعكس تنوع المنتج السياحي في العقبة وقدرته على استيعاب شرائح متعددة من الزوار، مشيرًا إلى أن هذه المستويات تسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية، خاصة في القطاعات المرتبطة بالسياحة، وفي مقدمتها القطاعان الفندقي والخدمي.

وأضاف أن نسب الإشغال تبقى قابلة للتغير تبعًا لحجوزات اللحظة الأخيرة، لافتًا إلى أن استقرارها عند هذه المستويات يعكس ثقة الزوار بجودة الخدمات السياحية والبنية التحتية في المدينة، إلى جانب تنوع المقومات التي تجمع بين السياحة الشاطئية والترفيهية والبيئية


24 ساعة
20:50

اشتباه بتسرب مياه عادمة في منطقة البحاث باتجاه وادي الكفرين

20:37

ولي العهد يلتقي ملك البحرين لتعزيز التعاون والتنسيق الإقليمي

20:05

ترامب يمنح طهران الفرصة الأخيرة ويأمل بتوقيع اتفاق مع إيران الليلة

20:02

العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشائر الخلايلة والسواعير وزنون والطيب والحنيطي

19:55

الأردن يدين مخططا إرهابيا كان يستهدف الوحدة الوطنية والاستقرار في الإمارات

19:44

كمائن للمقاومة تستهدف مليشيات متعاونة مع الاحتلال في غزة

19:37

ابو الخيل يرعى احتفال مدرسة زرقاء ماعين الأساسية المختلطة بيوم العَلَم الأردني

19:21

الإمارات تعلن تفكيك تنظيم إرهابي مرتبط بإيران

19:19

تمكين طالبات المفرق من خلال تدريب “محاكاة الأعمال” لتعزيز مهارات الطالبات الريادية وتأهيلهن لسوق العمل

19:16

والدة النائب السابق مازن الضلاعين في ذمة الله

19:12

وزير الإدارة المحلية: الموازنات يجب أن تُبنى على الاحتياجات الفعلية والضرورات

19:09

ترامب: تخلّي إيران عن امتلاك أسلحة نووية مطلب غير قابل للتفاوض

وفيات
والدة النائب السابق مازن الضلاعين في ذمة اللهشقيق المحامي محمد العزه في ذمة اللهوفيات الاثنين 20-4-2026نايف محمد المزنه في ذمة اللهالحاج محمد حميده الذيابات البطوش (أبو عمر)