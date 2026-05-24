الملكية الأردنية تتصدر دقة مواعيد الوصول في الشرق الأوسط وإفريقيا لشهر نيسان

ساعتين ago
وطنا اليوم:تصدّرت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية قائمة شركات الطيران “الأكثر التزاما” بدقة مواعيد الوصول في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لشهر نيسان، وفقاً للتقرير الشهري الصادر عن شركة CIRIUM العالمية المتخصصة في تحليل بيانات الطيران.
وأظهر التقرير تحقيق الملكية الأردنية نسبة التزام بمواعيد وصول الرحلات بلغت 92.44% لتحتل المرتبة الأولى بين شركات الطيران في المنطقة، في واحد من أكثر مؤشرات الأداء أهمية وتأثيرًا في صناعة الطيران.
وأكد نائب رئيس مجلس الإدارة/ الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية، سامر المجالي، أن هذا الإنجاز يضاف إلى إنجازات كبيرة حققتها الشركة ووضعتها في مصافّ شركات الطيران الرائدة بمجال الالتزام بدقة المواعيد خلال مسيرتها وخبرتها الطويلة في قطاع النقل الجوي، لافتًا إلى أن أرقام الملكية ولو اعتبرت على المستوى الدولي فهي تضاهي كبرى الشركات العالميّة.
وأضاف أن هذا التصنيف المتقدم يعكس كفاءة المنظومة التشغيلية للملكية الأردنية وقدرتها على الحفاظ على مستويات أداء عالية، رغم التحديات التشغيلية والظروف الإقليمية الاستثنائية التي شهدتها المنطقة مؤخراً، بما في ذلك تداعيات الأوضاع الجيوسياسية والحرب، وأشار إلى أن الشركة واصلت تشغيل رحلاتها بكفاءة واستمرارية، من خلال الالتزام بأفضل الممارسات العالمية واعتماد خطط تشغيل مرنة، الأمر الذي أسهم في الحفاظ على دقة المواعيد وتعزيز موثوقية عملياتها التشغيلية.
وأشار المجالي إلى أن أسطول الملكية الأردنية يتمتع بالحداثة، لاسيما مع دخول طائرات جديدة من طراز بوينغ وإيرباص وإمبراير، والتي تمتاز بمواصفات فنية عالية والعديد من الفوائد التشغيلية والتجارية، لدعم عمليات الملكية الأردنية على شبكة وجهاتها الإقليمية والعالمية.
ويستند هذا التصنيف إلى المعيار العالمي لدقة المواعيد، الذي يحتسب الرحلات التي تصل خلال 15 دقيقة من وقت وصولها المجدول، ما يعكس التزام الملكية الأردنية بتقديم أفضل الخدمات لمسافريها وضمان انسيابية عملياتها عبر شبكتها الجوية الواسعة.


