توقع دخول مليون مركبة جديدة إلى طرق الأردن خلال 8 إلى 10 سنوات

54 دقيقة ago
وطنا اليوم:قال الأمين العام للمجلس الأعلى للسكان عيسى المصاروة، الأحد، إن عدد سكان الأردن وصل إلى 12 مليون نسمة، بزيادة تقارب مليونين ونصف المليون مقارنة بتعداد عام 2015 الذي سجل قرابة 9.5 ملايين نسمة، مشيرا إلى أن معدل الزيادة السكانية يبلغ قرابة مليون نسمة كل خمس سنوات.
وأوضح المصاروة، أن الأردن سجل قرابة 3.3 ملايين مولود بين عامي 2010 و2025، إضافة إلى 363 ألف مولود لآباء غير أردنيين خلال السنوات العشر الماضية.
وأشار إلى أن 92% من سكان المملكة يتركزون في النصف الشمالي، محذرا من استمرار التوسع العمراني حول المدن المزدحمة لما يسببه من أزمات مرورية وضغط على البنية التحتية والخدمات.
وأضاف أن الأردن يضم مجتمعا فتيّا، إذ يبلغ عدد من هم دون سن العشرين قرابة 5.25 ملايين نسمة، متوقعا دخول مليون سائق ومليون مركبة جديدة إلى الطرق خلال السنوات من 8 إلى 10 المقبلة.
وأكد المصاروة أن النمو السكاني السريع يشكل ضغطاً على المدارس والمراكز الصحية والبنية التحتية، داعياً إلى إدماج البعد السكاني في التخطيط العمراني والاقتصادي والسياسات العامة.
وبيّن أن قرابة 20% من الولادات في الأردن غير مخطط لها وفق رغبة الأسر، لافتاً إلى أن خدمات تنظيم الأسرة ما تزال غير كافية لبعض الفئات الراغبة بالاستفادة منها.


