اللواء المتقاعد انور الطراونة يكتب : في العقد الثامن لسيادتك العظيمة ومجدك يا موطن الأحرار

اللواء المتقاعد انور الطراونة

في العقد الثامن لسيادتك العظيمة و مجدك يا موطن الأحرار، يقف التاريخ إجلالاً أمام ثمانية عقودٍ من كبرياء أردنيٍّ هاشميٍّ صاغ من شُحّ الموارد وعاديات الزمن ملحمةَ صمودٍ لا تلين. ثمانون عاماً وراية الثورة العربية الكبرى تخفق في سماء الأردن، تحرسها زنودُ جيشٍ عربيٍّ باسل، وتسيّجها يقظةُ أجهزتنا الأمنية الساهرة على الطمأنينة والاستقرار، لينسجا معاً درعاً حصيناً وعيناً لا تنام، في وطنٍ جُبل طهرُ ترابه بدم شهداءٍ أبرار، لتظلّ المملكة الأردنية الهاشمية واحة أمنٍ، ومنارة عزمٍ، وحضن عروبةٍ دافئٍ يلتجئ إليه الخائفون فيثبتون. إنّ استقلالنا ليس مجرد تاريخٍ يُقرأ في السطور، بل هو نبضُ كرامةٍ يسري في عروقنا، وإرادةُ وطنٍ يجدد في كلّ فجرٍ بيعة الوفاء لعرشه المصطفويّ، لنمضي معاً نحو غدٍ أبهى، حاملين في حدقات العيون وطناً كحّلنا بجباله وسهوله وباديته رؤانا، فكل عامٍ والأردنّ، ملكاً وشعباً وأرضاً، حراً، عزيزاً، ومهيباً.


