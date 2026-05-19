وفاة الشيخ ذيب أنيس أحد مؤسسي الحركة الاسلامية في الزرقاء

وطنا اليوم:توفي اليوم الثلاثاء الشيخ ذيب أنيس عبد الحفيظ شحادة، أحد قيادات ومؤسسي الحركة الإسلامية في الأردن، وذلك عن عمر يناهز 88 عاما.
وسشيع جثمانه بعد صلاة عصر اليوم الثلاثاء من مسجد كلية المجتمع الإسلامي – وادي الحجر.
والشيخ ذيب أنيس الملقب بـ “شيخ الزرقاء” الذي توفي فيها، هو عضو سابق في مجلس النواب (الدورة الحادية عشر 1989)، وأحد مؤسسي الحركة الاسلامية في الأردن.
وينحدر الشيخ أنيس من قرية العباسية (قضاء يافا) شمال فلسطين المحتلة، حيث شهد في طفولته أواخر عهد الاستعمار البريطاني وعايش أحداث نكبة عام 1948 التي أدت إلى تهجيره وعائلته وهو في العاشرة من عمره.
تنقلت العائلة بين عدة قرى في الضفة الغربية قبل أن تستقر لسنوات في مخيم عقبة جبر بأريحا. وفي عام 1956، انتقل الشيخ إلى مدينة الزرقاء بحثاً عن العمل، حيث اشتغل في البداية بقطاع السكك الحديدية التابع لشركة الفوسفات، قبل أن يستقيل في عام 1963 ليتفرغ للإمامة والخطابة في مسجد خالد بن الوليد بالزرقاء.
وبدأ ارتباط الشيخ ذيب أنيس بالحركة الاسلامية مبكراً في عام 1954 أثناء وجوده في مخيم عقبة جبر، متأثراً بالتربية الدينية التي تلقاها منذ صغره على يد والده.
وبرز دوره القيادي والنضالي عقب حرب عام 1967، حيث كان أحد القادة الأساسيين في “قواعد الشيوخ” بمنطقة الأغوار الشمالية، وهي القواعد العسكرية التي شكلها الاسلاميون بالتنسيق مع حركة “فتح” لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي.
وتولى الشيخ ذيب أنيس مسؤولية الإشراف على هذه القواعد، مشاركاً في إدارة العمليات الفدائية وتدريب المقاومين الوافدين من مختلف الدول الإسلامية


