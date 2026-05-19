تكية أم علي تبدأ تنفيذ تعهّد لدعم تعليم 3 آلاف طفل في قطاع غزة

وطنا اليوم:بدأت مؤسسة “تكية أم علي” منذ أكثر من أسبوعين تنفيذ تعهّد إنساني بقيمة مليوني دينار أردني (2.28 مليون دولار)، لدعم تعليم 3 آلاف طفل وطفلة في قطاع غزة، ضمن برنامج “تعافي أطفال غزة”، وذلك في إطار استجابة متعددة القطاعات تهدف إلى استعادة فرص التعليم وفق مسار شمولي.

ويأتي برنامج “تعافي” للعام 2026 كمسار إضافي لبرنامج بدأته التكية عام 2023 خلال الحرب على قطاع غزة، والذي ركّز حينها على الاستجابة الإغاثية وتقديم المساعدات الإنسانية، ضمن سلسلة برامج مساعدة للقطاع بدأت منذ 2009.

ويُنفذ البرنامج الجديد، بالشراكة مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وجمعية فلسطين الغد، ويستهدف الأطفال وأمهاتهم والكوادر التعليمية، من خلال حزمة متكاملة تشمل التعليم والتغذية المدرسية والدعم النفسي والاجتماعي.

وقال مدير عام “تكية أم علي” سامر بلقر، إن البرنامج يمثل استجابة للتحديات المتفاقمة التي يواجهها أطفال قطاع غزة، وفي مقدمتها الانقطاع الطويل عن التعليم، وتزايد معدلات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، إلى جانب التداعيات النفسية والاجتماعية الناتجة عن الحرب والنزوح.

وأوضح أن البرنامج يعتمد نهجًا متكاملًا يربط بين التعليم والتغذية والدعم النفسي والاجتماعي، بهدف تعزيز قدرة الأطفال على التعلم والتعافي، ضمن بيئة تعليمية آمنة على مدار 12 شهرًا.

وأضاف بلقر أن المشروع يستهدف 3 آلاف طفل من الصف الأول حتى الصف العاشر، من خلال إنشاء 15 وحدة تعليمية مجهزة بالكامل، تضم مرافق صحية ومساحات للأنشطة غير الدراسية، موزعة في شمال غزة ومدينة غزة والمنطقة الوسطى وخانيونس، إضافة إلى توفير المستلزمات المدرسية كافة ووجبتين غذائيتين يوميًا.

وأشار إلى أن المشروع يمتد ليشمل 660 من أمهات الطلبة، و60 معلمًا ومعلمة، و12 من الكوادر الإدارية والمتخصصة في الدعم النفسي والإرشاد، مع توفير نحو 360 ألف وجبة غذائية، وتنفيذ 720 جلسة دعم نفسي واجتماعي، و92 جلسة توعوية وتدريبية.

كما لفت إلى أن البرنامج يشمل توفير المياه الآمنة، ومرافق الصرف الصحي، واستخدام حلول الطاقة الشمسية لضمان استمرارية الخدمات، وتهيئة بيئات تعليمية آمنة وشاملة.

من جانبه، قال محمد خضر مدير المشاريع في جمعية فلسطين الغد في توضيح لموقع CNN بالعربية، إن آليات إيصال المساعدات إلى قطاع غزة أصبحت من خلال الجانب المصري أو من خلال الجانب الإسرائيلي.

وفرض الجانب الإسرائيلي شروطا معقدة منذ سبتمبر/أيلول 2025، على دخول المساعدات من الأردن إلى الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة، عبر المعابر البرية المشتركة، بعد حادثة جسر الملك حسين.

وعن آلية إيصال المساعدات اليوم ومختلف أشكال الدعم إلى القطاع إثر هذه القيود، قال خضر: “إيصال المساعدات في غزة يتم في ظل ظروف معقدة، حيث يُترك المجال للتجار للعمل واستيراد بعض المواد الغذائية من مصر أو عبر الجانب الإسرائيلي، مع وجود عمليات إعادة تدوير داخل القطاع. وهناك اعتماد على أقل الإمكانات مثل المياه والوقود. الأسعار ارتفعت بشكل كبير، إذ كانت الوجبة الغذائية قبل الحرب تُكلف نحو دينار واحد، أما الآن فقد أصبحت تتراوح بين 3 و4 دنانير”.

وأشار خضر إلى أن المسار الجديد مع “تكية أم علي”، يعني الانتقال من مرحلة الإغاثة الطارئة والعاجلة إلى مرحلة التنمية.

من جهتها، قالت منال صيام، رئيسة هيئة الإدارة في جمعية فلسطين الغد، إن الوضع الإنساني في غزة لا يزال معقدًا، وإن جيلًا كاملًا مهدد بفقدان مستقبله في ظل تدهور الأوضاع المعيشية والتعليمية.

وأضافت في تصريح صحفي مصوّر بالفيديو خلال إطلاق التكية للتعهد مؤخرا، إن نحو 640 ألف طفل في سن الدراسة اليوم، فقدوا الإحساس الطبيعي بالحياة اليومية في القطاع، وأن أكثر من 60% من الأطفال يعانون من فقر غذائي، فيما لا يحصل سوى 10% منهم على الحد الأدنى من التنوع الغذائي.

وأشارت صيام، إلى أن نحو 100 ألف طفل بحاجة إلى تدخلات علاجية بسبب سوء التغذية خلال عام 2026، بينهم 31 ألف حالة سوء تغذية شديدة، إضافة إلى 1.1 مليون طفل بحاجة إلى دعم نفسي واجتماعي، بينهم 58 ألف طفل فقدوا أحد والديهم أو كليهما.

ويهدف البرنامج في مرحلته الأولى إلى تحسين الوضع الصحي والتغذوي للأطفال، وتعزيز قدرتهم على التعلم والتركيز، ودعم الصحة النفسية والحد من القلق والتوتر، إلى جانب معالجة الفاقد التعليمي وتعزيز التفاعل الاجتماعي، ودعم الأمهات في التربية الإيجابية.

ويأتي برنامج “تعافي” استكمالًا للاستجابة الإنسانية التي أطلقتها التكية خلال شهر رمضان الماضي، والتي شملت إنشاء وحدات إيواء مؤقتة استفادت منها نحو ألف أسرة، تضم حوالي 5 آلاف شخص فقدوا منازلهم، إضافة إلى تحسين مرافق الصرف الصحي وظروف العيش في مواقع النزوح.