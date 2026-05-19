مجزرة أسيوط.. 8 قتلى و7 مصابين في إطلاق نار عشوائي

ساعتين ago
وطنا اليوم:قتل 8 أشخاص وأصيب 5 آخرون في إطلاق نار بموقف للحافلات العامة في أسيوط بصعيد مصر امس الإثنين، بحسب ما أفادت وزارة الداخلية.
وأوردت وزارة الداخلية المصرية في بيان وقوع “إطلاق أعيرة نارية على المواطنين بشكل عشوائى بموقف أبنوب في أسيوط ما أسفر عن وفاة 8 أشخاص وإصابة 5 آخرين”.
وبحسب البيان، تمت ملاحقة المتهم الذي “يعاني منذ فترة من اضطرابات نفسية”، ولقي مصرعه في تبادل لإطلاق النار مع أفراد الشرطة في مكان اختبائه.
ونُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات لوصول سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث الذي تجمّع فيه المارة.
وظهر في مقطع آخر رجل بدا أنه مطلق النار يقف إلى جانب سيارة دفع رباعي حاملا السلاح ومرتديا الجلابية التقليدية.


