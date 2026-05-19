مؤتة العسكرية… فخر الوطن وعنوان الكفاءة العسكر

د. علي الطراونة

في رحاب الوطن، تبقى جامعة مؤتة – الجناح العسكري – منارةً وطنيةً شامخة، ومصنعاً للرجال الذين يحملون شرف المسؤولية وأمانة الدفاع عن الوطن. فقد أسهمت هذه المؤسسة العسكرية العريقة، وعلى مدار سنوات طويلة، في تخريج ثلةٍ من الضباط المميزين والأكفياء والمثقفين، الذين رفدوا قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية بالكفاءات القادرة على أداء واجبها بكل اقتدار وإخلاص.

إن ما يميز جامعة السيف والقلم، وهو اللقب الذي يليق بها بحق، أنها تجمع بين العلوم العسكرية والانضباط الميداني، وبين العلوم الثقافية والعلمية والأكاديمية، ليخرج منها ضباط يمتلكون الفكر والعلم إلى جانب الشجاعة والقيادة. وذلك بفضل ما يتلقاه الطلبة من تدريب وتأهيل على أيدي ضباط ومدربين وأكاديميين أكفياء، يؤمنون برسالة الوطن ويعملون على إعداد جيلٍ يبقى على قدر الثقة والمسؤولية.

وبفضل هذه المنظومة المتكاملة، بقيت قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية في الصفوف الأولى مقارنةً بالعديد من الدول العربية والأجنبية، بما تمتلكه من كفاءة عالية واحترافية وانضباط يشهد له الجميع.

وبهذه المناسبة الوطنية المباركة، أتقدم بأصدق التهاني والتبريكات إلى الضباط الخريجين وذويهم، وإلى قواتنا المسلحة الأردنية الباسلة وأجهزتنا الأمنية كافة، كما أرفع أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى جلالة القائد الأعلى الملك عبد الله الثاني، وإلى سمو ولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، سائلين الله أن يحفظ الأردن قيادةً وشعباً وجيشاً، وأن يبقى وطننا عزيزاً آمناً مستقراً تحت الراية الهاشمية الحكيمة.