صندوق رأس المال والاستثمار الأردني يعلن إطلاق صندوق منارة فنتشرز بقيمة 50 مليون دينار أردني لدعم توسّع شركات التكنولوجيا وتسريع نمو اقتصاد الابتكار في الأردن

وطنا اليوم:أعلن صندوق رأس المال والاستثمار الأردني الإطلاق الرسمي لمنارة فنتشرز، وهو صندوق استثماري بقيمة 50 مليون دينار أردني (حوالي 70.5 مليون دولار أمريكي)، مخصّص لدعم نمو الشركات الأردنية الواعدة في مجالات التكنولوجيا والابتكار. كما حصل الصندوق على دعم من مستثمرين مؤسسيين إقليميين، من بينهم شركة لونيت العالمية للاستثمار، ومقرّها أبوظبي. وسُجّل منارة فنتشرز في سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، بوصفه منصةً استثماريةً متوافقةً بالكامل مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وتعليقًا على ذلك، قال هاني القاضي، رئيس مجلس إدارة صندوق رأس المال والاستثمار الأردني: “يمثّل إطلاق منارة فنتشرز محطة مهمة ضمن استراتيجية صندوق رأس المال والاستثمار الأردني للتوسّع في استثمارات رأس المال الجريء والاستثمارات القائمة على الابتكار؛ حيث تنسجم هذه المبادرة بالكامل مع رؤية الأردن لبناء اقتصاد قائم على المعرفة وذي قيمة مضافة عالية، تقوده ريادة الأعمال والابتكار ونمو القطاع الخاص. نؤمن بأن الأردن يمتلك كفاءات ريادية استثنائية، وسيسهم منارة فنتشرز في توفير رأس المال والدعم المؤسسي اللازمَين لتمكين هذه الشركات من التوسّع والنمو”.

وتم تعيين لُمى فواز رئيسةً تنفيذيةً لمنارة فنتشرز، وهي من أبرز الشخصيات الأردنية في مجالات تسريع نمو الشركات الناشئة وتطوير منظومات رأس المال الجريء؛ إذ تمتلك خبرةً تمتد لأكثر من عقدين في دعم روّاد الأعمال والشركات التكنولوجية عالية النمو.

وقبل انضمامها إلى منارة فنتشرز، شغلت فواز منصب الرئيسة التنفيذية لشركة أويسس500؛ حيث أشرفت على أكثر من 180 استثمارًا في شركات ناشئة بمراحلها المبكرة، وعملت عن قرب مع أكثر من 2,500 رائد أعمال في المنطقة. وعلى مدار مسيرتها المهنية، أدّت دورًا محوريًا في دعم الشركات الناشئة في مجالي التكنولوجيا والإعلام؛ بدءًا من مرحلة الفكرة وصولًا إلى الجاهزية الاستثمارية وتحقيق النمو القابل للتوسّع.

وبهذا الصدد، قالت لُمى فواز: “يشرفني قيادة منارة فنتشرز في هذه المرحلة المهمة لمنظومة الابتكار الأردنية. ويتمثّل طموحنا في دعم المؤسسين المتميّزين ومساعدتهم في التوسّع إقليميًا وعالميًا. وإلى جانب تحقيق عوائد مالية قوية، يسعى الصندوق إلى تحفيز التقدّم التكنولوجي وتعزيز الابتكار وتعميق التعاون الإقليمي ضمن منظومة الشركات الناشئة”.

ويهدف منارة فنتشرز إلى تسريع نمو الاقتصاد الرقمي الأردني، وتمكين روّاد الأعمال ذوي الإمكانات العالية، وتعزيز مكانة المملكة بوصفها مركزًا إقليميًا للابتكار والتكنولوجيا. وسيستثمر الصندوق في الشركات الأردنية العاملة في قطاع التكنولوجيا أو المدعومة بالتكنولوجيا، والتي تمتلك إمكانات نمو قوية، مع استهداف أكثر من 20 شركة في مرحلة النمو، وتخصيص رأس مال إضافي لدعم ما يصل إلى 15 شركة عالية الأداء تسعى إلى التوسّع الإقليمي. ومن المتوقّع أن تتراوح قيمة الاستثمارات بين 750,000 دولار أمريكي و3 ملايين دولار أمريكي، بما يشمل جولات التمويل اللاحقة.

وبدوره، قال فارس شرف، الرئيس التنفيذي لصندوق رأس المال والاستثمار الأردني: “يجسّد منارة فنتشرز التزامنا المشترك بإطلاق إمكانات روّاد الأعمال الأردنيين ودعم الابتكار في القطاعات الحيوية لمستقبل النمو الاقتصادي في المملكة؛ حيث نعمل من خلال شراكتنا مع لونيت على بناء جسر قوي يربط بين الابتكار الأردني ورؤوس الأموال الإقليمية، إلى جانب تأسيس شركات قادرة على المنافسة والتوسّع خارج الأسواق المحلية”.

نبذة عن صندوق رأس المال والاستثمار الأردني

يُعدّ صندوق رأس المال والاستثمار الأردني أكبر صندوق استثماري للقطاع الخاص في الأردن؛ إذ يتجاوز رأسماله 275 مليون دينار أردني (ما يقارب 388 مليون دولار أمريكي). ويملكه 16 بنكًا أردنيًا، ويستثمر في الشركات ذات الإمكانات العالية ضمن قطاعات استراتيجية في الاقتصاد الوطني؛ من خلال توفير رأس المال التنموي والدعم المؤسسي للشركات القادرة على التوسّع وتوليد فرص العمل والإسهام في تحقيق نمو اقتصادي مستدام في الأردن.