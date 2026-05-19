قراءة| في سادية “الإزاحة السكانيّة” وتبرئة القاتل بمحاكمة المقتول.

المهندس خالد بدوان السماعنة

حين تضيق الخيارات حتى تنعدم، وتغدو المعادلة المطروحة على طاولة الوجود البشري هي الاختيار بين الموت الفوري تحت ركام السقف المهدوم، أو الموت البطيء في طوابير التجويع الممنهج؛ يصبح الحديث عن “خيارات” للشعوب نوعاً من الترف الفكري السقيم، بل وشكلاً من أشكال التواطؤ الأخلاقي الذي يضع اليد في يد الجلاد.

ثمة تساؤل حارق يتردد في أروقة النخب السياسية والاجتماعية كلما أطلت برأسها مخططات “التهجير القسري” الإسرائيلية: ما الذي يريده هؤلاء الذين يصبون جام غضبهم ومحاكماتهم الفكرية على سلوك الضحية؟ أليس الأولى، منطقاً وعقلاً وأخلاقاً، تفكيك وحرب الأساليب الإسرائيلية الإجرامية التي تصنع هذه الأزمات من جذورها، بدلاً من تحميل الشعوب المستضعفة والمنهكة مسؤولية الهجرة والنزوح، لا بل ومطالبتها بتقديم برهان بيولوجي على صمودها أمام سياسات إبادة تنفذها حكومات فاشية بلا وازع؟

المشكلة الحقيقية التي نعيشها اليوم ليست في وعي الشعوب، بل في انحراف بوصلة النقاش وتفخيخه.

لقد نجحت الآلة الدعائية، ومعها العجز الدولي، في ترحيل النقاش من خانة “السبب” (السياسات الحكومية الإجرامية وآلة الموت التي تحيل الأرض مكاناً غير قابل للحياة البشرية) إلى خانة “النتيجة” (الشعوب الضعيفة الواقعة تحت خط النار). وبدلاً من إيجاد أدوات حقيقية للردع، ينشغل العالم بمحاكمة الضحايا: لماذا هاجروا؟ ولماذا لم يصمدوا؟ وكأن البقاء على قيد الحياة تحت وابل الصواريخ وفي غياب شربة الماء أمرٌ يخضع للتصويت أو الترف الاختياري.

إلى متى الهروب من كلفة المواجهة وتصدير العجز؟

إن محاربة الأساليب الإسرائيلية والوقوف الحقيقي في وجه مخططاتها يتطلب قرارات استراتيجية كبرى وصارمة، سياسياً واقتصادياً وعسكرياً. وبما أن هذه المواجهة مكلفة، معقدة، وتحتاج إلى إرادة سياسية تتجاوز حدود البيانات الشجبية المستهلكة، يلجأ الكثيرون -عن عجز أو رغبة في التملصـ إلى الخيار الأسهل: إلقاء اللوم على الضحية.

إن محاكمة وعي الشعوب وصمودها على شاشات التلفزة وفي المقالات التنظيرية هو البديل البائس لعدم القدرة على فرض خطوط حمراء حقيقية تكبح جماح الاحتلال، وهو تصدير صريح للعجز الدولي وتحويله إلى عبء نفسي ووطني يوضع فوق كاهل الإنسان البسيط الذي يبحث عن رمق حياة لأطفاله.

فإلى متى خلط الأوراق بين “الإرادة الوطنية” و”القدرة البيولوجية”؟

يقع الكثير من المنظرين في فخ بنيوي قاتل حين يخلطون بين الانتماء الوطني والقدرة على البقاء البيولوجي. فالشعوب لا تهاجر بـ “خاطرها”، ولا تركب بحار الموت أو تقطع الحدود بدافع نقص في الوطنية أو رغبة في السياحة.

إن تعمد تدمير المشافي، ومحطات المياه، والمخابز، وفرض حصار خانق يمنع دخول الدواء، هو “تكتيك طارد” مصمم هندسياً لجعل الاستمرار على قيد الحياة مستحيلاً. وعندما توضع عائلة أمام الخيار السادي: “موتوا بصمت تحت الأنقاض أو اخرجوا لتأمين حياة أطفالكم”، فإن تحميل هذه العائلة مسؤولية مخرجات هذه المعادلة الإجرامية هو ذروة جلد الضحية والتعامي الوقح عن حقيقة أن الجريمة تُصنع بقرار حكومي إجرامي مدعوم دولياً، وليست خياراً شعبياً فرط في الأرض.

“إن صمود الشعوب ليس مخزوناً سحرياً يُسحب منه بلا مقابل؛ والحديث عن الثبات دون توفير أدواته، ودون لجم القاتل الذي يهدم أركان الحياة، هو تواطؤ يخدم المنظومة الإجرامية من حيث يدري المنظر أو لا يدري”.

لماذا يتم اختزال القضية السياسية الوجودية في “ملف إغاثي”؟!.

هذا انحراف في النقاش يحقق للاحتلال أكبر مآربه الإستراتيجية. فعندما يتحول التركيز من “كيف نوقف الجريمة ونحارب أدوات الطرد؟” إلى “كيف نتعامل مع كارثة المهاجرين والنازحين؟”، تسقط القضية السياسية والوجودية الكبرى (تفريغ الأرض والإزاحة السكانية) لتتحول إلى مجرد “ملف إنساني إغاثي” يتسع للخيام والمساعدات الطبية والحلول المؤقتة.ليستوعب العالم هذا الملف الإنساني لسنوات وعقود، بينما يستقر الاحتلال بهدوء في الأرض التي أفرغها بقوة السلاح، مستفيداً من تحول النقاش من إدانة سلوكه الإجرامي إلى نقاش حول كيفية توزيع المؤن على من طردهم.

نحن بحاجة إلى منظومة ردع لا أدبيات وعظية. فالسياسات الإجرامية الفاشية لا توقفها البيانات الاستنكارِية ولا المواعظ الوطنية التي تُلقى على مسامع المشردين.

إن المخطط الإسرائيلي لتصدير أزماته الوجودية والسكانية إلى دول الجوار عبر تفريغ الأرض (سواء في غزة، الضفة، أو حتى التمدد نحو جنوب لبنان وسوريا) هو خطر داهم وقائم، مواجهته لا تكون بمحاكمة “وطنية الضحايا”، بل ببناء منظومة ردع حقيقية تتصدى لـ “بيئة الطرد الصنيعة”.