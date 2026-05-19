تعديل أوقات عمل جسر الملك حسين في عيد الأضحى

وطنا اليوم:أعلنت إدارة جسر الملك حسين عن تعديل ساعات عمل الجسر خلال فترة عيد الأضحى المبارك وعودة الحجاج، داعية المسافرين القادمين والمغادرين إلى الالتزام بالمواعيد الجديدة ومتابعة التحديثات الرسمية أولا بأول.
وأكدت الإدارة أن حركة المسافرين ستعود إلى طبيعتها اعتبارا من يوم الأحد الموافق 7 حزيران 2026، حيث سيكون الدوام من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثالثة عصرا.
وأوضحت أن باقي الأيام غير المذكورة ضمن جدول التعديلات ستبقى فيها حركة الجسر وساعات العمل كالمعتاد، مشيرة إلى أهمية متابعة الصفحة الرسمية على موقع فيسبوك للاطلاع على أي مستجدات تتعلق بحركة السفر والتنقل عبر الجسر.
ودعت الإدارة الراغبين بالاستفسار إلى التواصل عبر الأرقام التالية:

0096264295616
0096264295617
0096253581030

أو من خلال رسائل الصفحة الرسمية.


