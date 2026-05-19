بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر.. تفشي إيبولا يثير قلقًا دوليًا متصاعدًا

ساعتين ago
الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر.. تفشي إيبولا يثير قلقًا دوليًا متصاعدًا

وطنا اليوم:قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الثلاثاء)، إنه «قلق بشدة من حجم وسرعة» ‌تفشي فيروس «إيبولا» الذي يضرب جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأضاف غيبريسوس في اليوم الثاني من الاجتماع السنوي للدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية: «سنعقد اليوم اجتماعاً للجنة الطوارئ حتى تقدم إلينا المشورة بشأن التوصيات المؤقتة».
من جانبه، أعلن وزير الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، سامويل روجر كامبا، عبر التلفزيون الوطني، مساء أمس (الاثنين)، أن من المرجّح أن يكون فيروس «إيبولا» أدى إلى وفاة 131 شخصاً من بين 513 يُشتبه بإصابتهم. وقال: «أحصينا نحو 131 حالة وفاة» يُشتبه في أن يكون «إيبولا» سببها، و«لدينا نحو 513 شخصاً يُشتبه في إصابتهم» بالفيروس.
وتسابق فرق طبية الزمن لاحتواء تفشٍّ جديد لفيروس «إيبولا» المميت في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. ورغم خبرة الكونغو في التعامل مع «إيبولا»، فإن تأخر اكتشاف هذا التفشي وسرعة انتشاره أثارا قلق خبراء الصحة. وأعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية عامة ذات بُعد دولي، نظراً إلى ارتفاع خطر انتشار المرض خارج حدود جمهورية الكونغو، وذلك بعد تأكيد حالتين في كامبالا عاصمة أوغندا المجاورة.
ولا يوجد علاج أو لقاح معتمد لمواجهة سلالة «بونديبوجيو» المتسببة في ⁠التفشي الحالي، على عكس السلالة «زائير» ‌الأكثر شيوعاً. وينتشر الفيروس من خلال ‌الاحتكاك المباشر بسوائل أجسام المصابين أو ​الحيوانات المصابة، ويسبب أعراضاً ‌منها الحمى والتقيؤ والنزيف الداخلي والخارجي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
13:37

الجيش الإسرائيلي يوجه إنذارا بالإخلاء لـ 12 بلدة وقرية جنوبي لبنان

13:32

البدادوة: الأردن يمضي بثبات نحو التحديث والتطوير بقيادة هاشمية حكيمة

13:31

ضمن رؤيتها لتمكين الشباب وبناء المهارات المستقبلية.. أمنية شريك استراتيجي لـ”تواصل 2026″ للعام الثالث على التوالي

13:26

المنتدى الاقتصادي : الأردن يمتلك مقومات تؤهله للتحول لمركز إقليمي داعم للتجارة

12:32

تعديل أوقات عمل جسر الملك حسين في عيد الأضحى

12:17

فيديو.. عودة نيمار لـ السيليساو تفجر الاحتفالات في البرازيل

12:12

مجزرة أسيوط.. 8 قتلى و7 مصابين في إطلاق نار عشوائي

11:57

مؤتة العسكرية… فخر الوطن وعنوان الكفاءة العسكر

11:55

وفاة الشيخ ذيب أنيس أحد مؤسسي الحركة الاسلامية في الزرقاء

11:52

تكية أم علي تبدأ تنفيذ تعهّد لدعم تعليم 3 آلاف طفل في قطاع غزة

11:42

هيئة أجيال السلام تطلق حملة للتوعية بالمخاطر المرتبطة بالألعاب الإلكترونية

11:39

حداد: افتتاح “جامعة المغطس الأرثوذكسية الدولية” يعزز مكانة الأردن الدينية والسياحية عالميا.

وفيات
وفاة الشيخ ذيب أنيس أحد مؤسسي الحركة الاسلامية في الزرقاءوفيات الاثنين 18-5-2026وفيات الأحد 17-5-2026قبيلة بني حسن عامة تنعى الشابة سوزان سالم الخزاعلةوفيات الجمعة 15 – 5 – 2026