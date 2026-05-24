إرادة ملكية بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة تلفزيون المملكة

وطنا اليوم:صدرت الإرادة الملكية السامية، اليوم الأحد، بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة محطة الإعلام العام المستقلة (تلفزيون المملكة)، وبناء على تنسيب دولة رئيس الوزراء.
وبموجب الإرادة الملكية السامية، يُعيّن عطوفة السيد فهد صالح سلامة الخيطان رئيسا غير متفرغ لمجلس إدارة محطة الإعلام العام المستقلة اعتبارا من تاريخ 18/5/2026، وتُعيّن السيدة غزيه منيف عبدالمجيد حجازي، والسيد بشر إبراهيم بكر إبراهيم، والآنسة دانه فايز حنا الصياغ، والسيد أيمن محمد ارشيد العقيلي المقابلة، والسيد جودت زياد جودت الشماس، والآنسة ميرفت وليد حمدي اقصوي، أعضاء غير متفرغين في مجلس إدارة محطة الإعلام العام المستقلة، اعتبارا من تاريخ 18/5/2026.


