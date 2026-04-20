وزير الإدارة المحلية: الموازنات يجب أن تُبنى على الاحتياجات الفعلية والضرورات

47 دقيقة ago
وطنا اليوم:أكد وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، أن موازنات مجالس المحافظات والبلديات، يجب أن تُبنى على الاحتياجات الفعلية والضرورات التنموية، لضمان توزيع الموارد بعدالة وشفافية وتحقيق المصلحة العامة للمواطنين.
وشدد المصري، خلال لقائه اليوم الاثنين في مبنى مجلس محافظة إربد، رؤساء لجان البلديات ومجلس المحافظة، على أن مشروع “تل إربد وتطوير وسط المدينة” يمثل مشروعاً استراتيجياً سيعيد الروح للمدينة بقطاعاتها الاقتصادية والتراثية والاجتماعية كافة، لربط حاضرها بماضيها العريق وتحويلها إلى مركز حيوي جاذب.
وثمن المصري جهود رؤساء لجان البلديات والكوادر البلدية بمناسبة “يوم العلم”، داعياً إلى التحضير الأمثل للاحتفاء بعيد الاستقلال.
ووجّه الوزير بضرورة تكثيف جهود النظافة وتأهيل المواقع السياحية والمتنزهات لمواكبة الموسم السياحي، مؤكداً أن الاهتمام بالبيئة والجمالية واجب وطني.
ودعا إلى توظيف المخصصات لمعالجة “البؤر الساخنة” لتصريف مياه الأمطار التي رُصدت سابقاً، مشدداً على أن “الاستعداد للشتاء يبدأ صيفاً”، مع حصر أولوية التعبيد في الطرق الرئيسية والنافذة.


