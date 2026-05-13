رابطة شباب ماعين تصدر بياناً بخصوص مركز صحي ماعين وتدعوا أهالي ماعين للاجتماع غداً الساعة السابعة مساءً في منزل السيد اياد عرار الحميمات بماعين

وطنا اليوم – أصدرت رابطة شباب ماعين مساء اليوم الأربعاء بياناً استنكرت فيه توجه وزارة الصحة بإفتتاح مركز صحي ماعين بعد الانتهاء من أعمال الصيانة للمركز والتي استمرت ما يزيد عن الخمسة أشهر رغم عدم اكتمال العطاء وعدم جاهزيته لتقديم الحد الأدنى من الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين.

وأكدت الرابطة في بيانها أنه لم يتم اضافة أي توسعة للمركز بهدف استحداث مختبر متكامل وجهاز للأشعة كان من المفروض أن يكون ضمن العطاء.

وطالبت الرابطة وزارة الصحة بتحمل مسؤولياتها كاملة، والعمل فوراً على استكمال العطاء وتجهيز المركز بكافة الخدمات الطبية الأساسية قبل أي افتتاح رسمي، وعلى رأسها المختبر وقسم الأشعة والكادر الطبي المؤهل.

وفيمايلي نص البيان:

ييان صادر عن رابطة شباب ماعين

تستنكر رابطة شباب ماعين بأشد العبارات ما يتم تداوله حول التوجه لافتتاح مركز صحي ماعين رغم عدم اكتمال العطاء وعدم جاهزية المركز لتقديم الحد الأدنى من الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين وفي مقدمتها غياب المختبر والأشعة، الأمر الذي يُعد استخفافاً واضحاً بصحة وكرامة أبناء المنطقة.

إننا نرفض بشكل قاطع أي محاولة لافتتاح مركز صحي بصورة شكلية أو إعلامية لا تخدم المواطن فعلياً، ونعتبر أن افتتاح مركز صحي ماعين يفتقر للخدمات الأساسية وهو تضليل للرأي العام وتجاهل المعاناة أهالي ماعين الذين ينتظرون منذ سنوات مركزاً صحياً متكاملاً يليق بهم.

وعليه، فإن رابطة شباب ماعين تطالب وزارة الصحة بتحمل مسؤولياتها كاملة، والعمل فوراً على استكمال العطاء وتجهيز المركز بكافة الخدمات الطبية الأساسية قبل أي افتتاح رسمي، وعلى رأسها المختبر وقسم الأشعة والكادر الطبي المؤهل.

كما تجدر الإشارة الى أن أي افتتاح صوري أو ناقص سيقابل برفض شعبي واسع، وستتخذ رابطة شباب ماعين كافة الإجراءات التصعيدية المشروعة دفاعاً عن حق أبناء ماعين في خدمات صحية حقيقية ولیست شكلية أو دعائية.

وتؤكد الرابطة أن صحة المواطن ليست مادة للاستعراض الإعلامي أو تسجيل الإنجازات الوهمية، بل حق أساسي لا تقبل التهاون أو العبث به تحت أي ظرف.

صادر عن رابطة شباب ماعين.

وكانت مدير مديرية صحة مادبا الدكتوره أماني الفرح صرحت سابقاً وقبل البدء بأعمال الصيانة للمركز الصحي بأن كلفة صيانة مركز صحي ماعين الشامل ومركز صحي العريش مليون دينار من المنحه الاوروبيه WHO صيانة شامله مع تزويد المركز بأجهزه حديثه وجديده وتبليط مع دهان مع حمامات مع مطابخ مع أجهزة وليست فقط صيانه بنيه تحتيه.

وأكدت الدكتورة الفرح أن مركز صحي ماعين الشامل وبعد الانتهاء من أعمال الصيانة التي تبدأ من الصفر وتستمر ٩٠ يوماً سيكون مركز صحي راقٍ ومستوى عالٍ من الجاهزية التي تليق بالمرض والمراجعين إضافة إلى توفير الأجهزة كجهاز الأشعه والبالغ قيمته ٨٥ الف دينار وفتح قسم اشعه حيث انه لا يوجد في مركز صحي ماعين قسم للاشعة.

