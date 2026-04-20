ترامب يمنح طهران الفرصة الأخيرة ويأمل بتوقيع اتفاق مع إيران الليلة

وطنا اليوم:قال مصدر باكستاني مُطلع : نتوقع انطلاق الجولة الثانية من مفاوضات واشنطن وطهران ظهر الثلاثاء، ويُتوقع وصول الوفد الإيراني صباحا في وقت متقارب مع وصول الوفد الأمريكي.

كما نقلت وسائل إعلام أمريكية، بينها قناة فوكس نيوز، عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، تعبيره عن أمله في توقيع اتفاق مع إيران “هذه الليلة”، في ظل استمرار المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران في إسلام آباد.

وبحسب القناة، أكد ترامب أن نائبه جيه دي فانس سيشارك في المحادثات الجارية في باكستان، معربا عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق سريع. كما نقلت مراسلة القناة ماريا بارتيرومو قوله إن الرئيس أبلغها بأمله في توقيع الاتفاق الليلة.

وفي السياق ذاته، قال ترامب في مقابلة مع صحيفة نيويورك بوست إن فانس والوفد الأمريكي سيصلان إلى باكستان خلال ساعات لإجراء محادثات بشأن إيران، مشيرا إلى استعداده للقاء القادة الإيرانيين شخصيا في حال إحراز تقدم.

وكان ترامب قد حذر، الأحد، من أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإنه “سيفجر كل محطة طاقة وجسر في إيران”، في تصعيد لافت في لهجته تجاه طهران، مؤكدا في الوقت ذاته أن إسرائيل “لم تقنعه قط” بشن حرب على إيران.

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية : جاهزون لمهاجمة إيران بعد وقف إطلاق النار إذا قرر ترمب ذلك.

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصدر ان إسرائيل تستعد للعودة إلى القتال مع إيران في أي لحظة، وسلاح الجو يواصل استعداداته ومناوراته، وطياروه على أهبة الاستعداد في قواعدهم.

ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن مسؤولين إيرانيين أن وفدا إيرانيا يعتزم التوجه إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد الثلاثاء لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة، في وقت لا تزال فيه طهران تدرس قرار المشاركة.

وأفادت المصادر بأن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، الذي يقود فريق التفاوض، سيشارك في المحادثات في حال حضور نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، الذي يتوقع أن يغادر واشنطن متوجها إلى باكستان.

وفي المقابل، قال مصدر إيراني كبير لرويترز إن طهران “تدرس بإيجابية” حضور المحادثات، لكنها لم تتخذ قرارا نهائيا بعد، مشيرا إلى أن الحصار الأميركي على الموانئ الإيرانية يمثل عقبة رئيسية أمام المشاركة.