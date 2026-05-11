ترمب: الإيرانيون قدموا مقترحا غبيا ولدي خيبة أمل كبيرة تجاه الأكراد

وطنا اليوم:قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات إعلامية إنه لا يشعر بأي ضغط أو ملل تجاه ملف إيران، مؤكدًا أن الولايات المتحدة حققت “نصرًا عسكريًا كبيرًا” وستواصل تحقيق مزيد من الإنجازات.

وأضاف ترامب أن إيران قدمت مقترحًا وصفه بأنه “غير مقبول”، مشيرًا إلى أنه لم يكمل قراءته، واصفًا إياه بأنه “سيئ للغاية” على حد تعبيره، متابعًا: مقترح إيران قطعة من القمامة ولم أكمل قراءته.

الغبار النووي الإيراني

وزعم الرئيس الأمريكي ترامب أن الجانب الإيراني أبلغ واشنطن برغبة تتعلق بالتعامل مع ما سماه “الغبار النووي”، في إشارة إلى آثار مرتبطة بالمنشآت النووية، وهو ما لم يصدر بشأنه تأكيد رسمي مستقل من طهران.

كما أشار إلى وجود تباينات داخل النظام الإيراني بين “معتدلين” و“متشددين”، في مقارنة وصفها أيضًا بوجود انقسامات داخل الولايات المتحدة، وفق تعبيره.

انتقادات ترامب لملف التعاون مع الأكراد بشأن إيران

وعبّر ترامب عن خيبة أمل تجاه الأكراد، قائلًا إنهم حصلوا على دعم وتسليح في السابق، لكن جزءًا من ذلك لم يُستخدم بالشكل الذي كانت تتوقعه واشنطن.

تقييم سلبي لوقف إطلاق النار مع إيران

واختتم ترامب تصريحاته بالقول إن وقف إطلاق النار مع إيران “ضعيف جدًا وفي غرفة الإنعاش”، في إشارة إلى هشاشة التفاهمات القائمة واستمرار حالة التوتر ونية واشنطن التصعيد الفترة المقبلة ضد طهران.