الملك يشيد بجهود مرتبات المنطقة العسكرية الشرقية في حماية الحدود

ساعة واحدة ago
وطنا اليوم:زار جلالة الملك عبدﷲ الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الاثنين، قيادة المنطقة العسكرية الشرقية، واطلع على الجاهزية العملياتية والقدرات الدفاعية والتقنية لتشكيلاتها ووحداتها.
واستمع جلالته، بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، إلى إيجاز من قائد المنطقة حول أبرز الواجبات العملياتية للمنطقة العسكرية الشرقية وجهودها لتطوير القدرات القتالية واللوجستية، ضمن الرؤى الملكية لتحديث القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ورفع كفاءتها.
واستمع جلالة الملك إلى إيجاز قدمه قائد قوة الواجب “فهد”، التي تم تشكيلها استجابة للمستجدات الإقليمية الأخيرة، بهدف تعزيز دعم وإسناد قوات حرس الحدود ورفع مستوى الجاهزية الأمنية والعملياتية على الواجهات الحدودية.
وتفقد جلالة الملك غرفة العمليات والسيطرة، واستمع إلى شرح حول آليات إدارة العمليات الميدانية وتوظيف الأنظمة التكنولوجية الحديثة لدعم عمل تشكيلات المنطقة ووحدات حرس الحدود، بما يعزز أمن الحدود ويسرع الاستجابة للمتغيرات الميدانية ويرفع كفاءة اتخاذ القرار.
وأجرى جلالته اتصالا مرئيا مع مساعد قائد قوة الواجب “فهد” وقسم الأمر في منطقة مسؤولية القوة على الواجهة الحدودية للمنطقة العسكرية الشرقية.
كما اطلع جلالة الملك على معرض ضم آليات ومعدات عسكرية مزودة بأنظمة وتقنيات متطورة تستخدم في تنفيذ المهام الميدانية، تتسم بمرونة الحركة لحماية القوات أثناء تنفيذ الواجبات في مختلف الظروف والتضاريس، واستمع جلالته إلى شرح حول إجراءات رصد البالونات المستخدمة في تهريب المخدرات وطرق التعامل معها.
وأعرب جلالة القائد الأعلى عن اعتزازه بالمستوى المتقدم لقيادة المنطقة العسكرية الشرقية، مثمنا جهود القوات المسلحة الأردنية في حماية حدود المملكة وصون أمنها واستقرارها، ومؤكدا أهمية الاستمرار في تطوير القدرات الدفاعية والتكنولوجية


