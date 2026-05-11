شاطئ البحر الميت يستقطب 4 آلاف زائر بعطلة نهاية الأسبوع

وطنا اليوم:أعلنت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية عن تسجيل أكثر من 4 آلاف زائر لشاطئ البحر الميت السياحي التابع لها، خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية، في مؤشر يعكس الإقبال المتزايد على المرافق السياحية والخدمات المتنوعة التي يوفرها الشاطئ لزواره.

وأكدت المجموعة، في بيان اليوم الاثنين، أن الشاطئ بات يشكل وجهة سياحية وترفيهية مفضلة للعائلات والزوار المحليين والأجانب، لما يقدمه من مرافق متكاملة وخدمات متنوعة تلبي احتياجات مختلف الفئات، حيث يضم مسابح بمواصفات عالية، ومطعما مميزا، إلى جانب الشاطئ الرملي الذي يتميز بأسعاره الرمزية المناسبة لذوي الدخل المحدود.

وقالت المجموعة، إن الإقبال الكبير على الشاطئ يأتي نتيجة الجهود المستمرة في تطوير الخدمات ورفع مستوى الجاهزية، بما يضمن توفير تجربة آمنة ومريحة للزوار، خاصة مع الأجواء المعتدلة التي تشهدها منطقة البحر الميت خلال هذه الفترة.

وأشارت إلى استمرار العمل على تعزيز المرافق والخدمات المقدمة داخل الشاطئ، بما يسهم في دعم الحركة السياحية الداخلية وتنشيط منطقة البحر الميت التنموية كواحدة من أبرز الوجهات السياحية في المملكة