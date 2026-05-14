بلومبيرغ: ناقلة نفط يابانية عملاقة تعبر هرمز بشكل سري ونادر

وطنا اليوم:بلومبيرغ عن بيانات مواقع تتبع السفن:

ناقلة النفط العملاقة إينيوس إنديفور اليابانية ظهرت في خليج عُمان بعد أن أشارت آخر إشارة لها إلى وجودها داخل الخليج، مما يشير إلى عبور نادر وسري لمضيق هرمز من قبل سفينة من اليابان.

بدأت الناقلة اليابانية بث موقعها شمال العاصمة العمانية مسقط في وقت متأخر من مساء الأربعاء متجهة شرقا نحو بحر العرب، جاء ذلك بعد أن أشارت آخر إشارة للناقلة يوم الاثنين إلى وجودها في الخليج شمال أبو ظبي.

يشير انقطاع بث الناقلة إلى أنها عبرت مضيق هرمز دون الكشف عن تحركاتها.

الناقلة أبحرت إلى الخليج أواخر فبراير/شباط الماضي لتحميل النفط الخام من جزيرة داس الإماراتية وميناء الأحمدي الكويتي، وتشير قراءات الغاطس إلى أن السفينة شبه ممتلئة بالشحنة.

الناقلة كانت قد أشارت في البداية إلى ميناء كيري الياباني وجهة لها أواخر أبريل/نيسان، لكنها تظهر الآن أنها تنتظر أوامر، مما يدل على عدم وجود ميناء محدد لرسوها.

الناقلة اليابانية ستكون ثاني ناقلة نفط عملاقة مملوكة لشركة يابانية تعبر مضيق هرمز منذ بدء الحرب في أواخر فبراير/شباط الماضي.