كتلة هوائية تضرب المملكة..رياح قوية وغبار كثيف الجمعة

وطنا اليوم:يكون الطقس اليوم الخميس، دافئًا في أغلب المناطق، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خصوصًا في مناطق البادية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الجمعة، انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتسجل أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بقليل، ويكون الطقس معتدلًا في أغلب المناطق، وحارا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً قد تتجاوز سرعة الهبات (70 كم/ساعة) وتكون مثيرة للغبار لا سيما في مناطق البادية ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

كما ويطرأ السبت، انخفاض آخر طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ودافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار خصوصًا في مناطق البادية.

اما الأحد، يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، ويكون الطقس دافئًا في أغلب المناطق، وحارا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 30- 18 درجة مئوية، وفي غرب عمان 28- 16 ، وفي المرتفعات الشمالية 26- 14، وفي مرتفعات الشراة 27- 13، وفي مناطق البادية 34 – 19، وفي مناطق السهول 31- 18، وفي الأغوار الشمالية 36 – 22 ، وفي الأغوار الجنوبية 39- 26 ، وفي البحر الميت 38- 25 ، وفي خليج العقبة 39- 26 درجة مئوية