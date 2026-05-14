بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

كتلة هوائية تضرب المملكة..رياح قوية وغبار كثيف الجمعة

3 ساعات ago
كتلة هوائية تضرب المملكة..رياح قوية وغبار كثيف الجمعة

وطنا اليوم:يكون الطقس اليوم الخميس، دافئًا في أغلب المناطق، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خصوصًا في مناطق البادية.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الجمعة، انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتسجل أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بقليل، ويكون الطقس معتدلًا في أغلب المناطق، وحارا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً قد تتجاوز سرعة الهبات (70 كم/ساعة) وتكون مثيرة للغبار لا سيما في مناطق البادية ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.
كما ويطرأ السبت، انخفاض آخر طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ودافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار خصوصًا في مناطق البادية.
اما الأحد، يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، ويكون الطقس دافئًا في أغلب المناطق، وحارا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 30- 18 درجة مئوية، وفي غرب عمان 28- 16 ، وفي المرتفعات الشمالية 26- 14، وفي مرتفعات الشراة 27- 13، وفي مناطق البادية 34 – 19، وفي مناطق السهول 31- 18، وفي الأغوار الشمالية 36 – 22 ، وفي الأغوار الجنوبية 39- 26 ، وفي البحر الميت 38- 25 ، وفي خليج العقبة 39- 26 درجة مئوية


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:49

الفاسدون لا يصنعون أنفسهم،بل تصنعهم الحكومات والشعوب؟

12:47

جيل Z يذبح العيب على عتبات الشقق المشتركة بين الشباب والفتيات في عمّان

12:32

أبو السعود : قرار المياه سيادي بمشروع الناقل الوطني والمشاريع الاخرى

12:29

الأمانة: عمال وطن يواجهون الفصل لتعمدهم عدم تفريغ الحاويات

12:25

‏منصة قصص من الأردن تستقطب 1450 مشاركة لتوثيق السردية الأردنية

12:19

بنك ABC الإسلامي يعلن عن تحقيق أرباح صافية بقيمة 3ـ9 مليون دولار أمريكي عن الربع الأول من عام 2026

12:16

تأكيد تصنيف بنك ABC الاستثماري عند BBB- مع نظرة مستقبلية من وكالة فيتش

12:13

البنية التحتية الرقمية في الأردن

11:58

لقطة الجندي الصيني الذي لا يرمش أمام طائرة ترمب تشعل المنصات

11:52

التعليم العالي بالأرقام.. الجامعات الرسمية تستقطب 60% من الطلبة

11:44

إعفاء جماهير 5 منتخبات عربية وإفريقية من شرط مالي قبل مونديال 2026

11:38

بدء مشروع لصيانة طريق جديتا – ارحابا في لواء الكورة السبت

وفيات
وفيات الخميس 14-5-2026الأسواق الحرة الأردنية تنعى رئيس مجلس إدارتها السابق مازن الساكتالوزير الأسبق مازن الساكت في ذمة اللهوفيات الاربعاء 13-5-2026وفيات الثلاثاء 12-5-2026