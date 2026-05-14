بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

‏منصة قصص من الأردن تستقطب 1450 مشاركة لتوثيق السردية الأردنية

36 دقيقة ago
‏منصة قصص من الأردن تستقطب 1450 مشاركة لتوثيق السردية الأردنية

وطنا اليوم –  أكدت وزارة الثقافة أن عدد المشاركات على منصة “قصص من الأردن”، المخصصة لتوثيق السردية الأردنية، بلغ 1450 مشاركة حتى 13 أيار الحالي.
وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أن المنصة التي أُطلقت مطلع آذار الماضي شهدت تنوعًا في المحتوى المقدم، شمل قصصا وصورا ومقاطع فيديو توثق تاريخ الأردن وتسهم في صياغة سرديته الوطنية، مؤكدة أن المشاركات جاءت من مختلف فئات المجتمع الأردني.

وبينت أن محتوى المنصة يخضع لإشراف لجنة الإسناد الفني، بالتعاون مع وزارة الثقافة ووزارة الاتصال الحكومي ووزارة الاقتصاد الرقمي وإدارة التراث الملكي.
وأشارت إلى أن المنصة ليست مرتبطة بإطار زمني محدد، إذ يعد التوثيق مشروعا مستمرا حتى بعد انتهاء العام الحالي، بهدف إصدار مجموعة من الكتب التي تروي تفاصيل السردية الأردنية.
وكانت وزارة الثقافة قد أطلقت، استجابةً لرؤية سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني، ولي العهد، مشروع “السردية الأردنية.. الأردن – الأرض والإنسان”، الذي يهدف إلى توثيق تاريخ الأرض الأردنية والإنسان عبر مسار زمني يمتد لأكثر من 2.5 مليون سنة وصولًا إلى قيام الدولة الأردنية الحديثة، ضمن إطار علمي وأكاديمي موثوق.
ويستند المشروع إلى نتائج بعثات أثرية متخصصة أثبتت وجود نشاط بشري مبكر على أرض الأردن، حيث كشفت مسوحات وحفريات في منطقة السخنة شمالي المملكة عن أدوات صوانية تعود إلى نحو 2.5 مليون سنة، جرى تأريخها بالاعتماد على طبقات جيولوجية بازلتية ووسائل مخبرية حديثة، ما يشكل دليلاً علمياً على أن الأردن من أقدم مناطق الاستقرار البشري في العالم.
ويهدف المشروع إلى أن يكون مرجعاً وطنياً معتمداً للباحثين والمؤسسات التعليمية والإعلامية، ومصدراً لتعزيز الوعي بالهوية الوطنية وترسيخ الانتماء، إضافة إلى تقديم صورة دقيقة وموثوقة عن الأردن وتاريخه للعالم، بما يعزز مكانته الثقافية والحضارية على المستويين الإقليمي والدولي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:49

الفاسدون لا يصنعون أنفسهم،بل تصنعهم الحكومات والشعوب؟

12:47

جيل Z يذبح العيب على عتبات الشقق المشتركة بين الشباب والفتيات في عمّان

12:32

أبو السعود : قرار المياه سيادي بمشروع الناقل الوطني والمشاريع الاخرى

12:29

الأمانة: عمال وطن يواجهون الفصل لتعمدهم عدم تفريغ الحاويات

12:19

بنك ABC الإسلامي يعلن عن تحقيق أرباح صافية بقيمة 3ـ9 مليون دولار أمريكي عن الربع الأول من عام 2026

12:16

تأكيد تصنيف بنك ABC الاستثماري عند BBB- مع نظرة مستقبلية من وكالة فيتش

12:13

البنية التحتية الرقمية في الأردن

11:58

لقطة الجندي الصيني الذي لا يرمش أمام طائرة ترمب تشعل المنصات

11:52

التعليم العالي بالأرقام.. الجامعات الرسمية تستقطب 60% من الطلبة

11:44

إعفاء جماهير 5 منتخبات عربية وإفريقية من شرط مالي قبل مونديال 2026

11:38

بدء مشروع لصيانة طريق جديتا – ارحابا في لواء الكورة السبت

11:34

الضمان: 3733 دينارا الحد الأعلى للأجر المشمول بأحكام القانون

وفيات
وفيات الخميس 14-5-2026الأسواق الحرة الأردنية تنعى رئيس مجلس إدارتها السابق مازن الساكتالوزير الأسبق مازن الساكت في ذمة اللهوفيات الاربعاء 13-5-2026وفيات الثلاثاء 12-5-2026