التعليم العالي بالأرقام.. الجامعات الرسمية تستقطب 60% من الطلبة

ساعة واحدة ago
وطنا اليوم:كشف الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مهند الخطيب، عن إحصائيات شاملة لواقع قطاع التعليم العالي في المملكة للعام الجامعي 2025 – 2026، مبرزا التباين في الأرقام والقدرة الاستيعابية بين المؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة.
وقال الخطيب إن الجامعات والكليات الرسمية، والبالغ عددها 10 جامعات رسمية و10 كليات جامعية، تستقطب الكتلة الأكبر من الطلبة بواقع 287320 طالبا وطالبة، ما يمثل 60 بالمئة من إجمالي الدارسين في المملكة.
وفي المقابل، تضم المؤسسات الخاصة 18 جامعة و42 كلية مجتمع، تحتضن 192689 طالبا وطالبة بنسبة بلغت 40 بالمئة من المجموع الكلي البالغ 480009 طلاب.
وعلى صعيد البرامج الأكاديمية، أشار الخطيب إلى أن الجامعات والكليات الرسمية تطرح 1322 تخصصا، مقابل 899 تخصصا في المؤسسات الخاصة.
كما شهدت العملية التعليمية استحداث 94 تخصصا جديدا في القطاع الرسمي، و88 تخصصا في القطاع الخاص، لتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة.
وفيما يخص الكوادر التدريسية، أظهرت الأرقام أن الجامعات الرسمية تستأثر بنسبة 60 بالمئة من إجمالي أعضاء هيئة التدريس في المملكة بواقع 8508 أعضاء، بينما تبلغ حصة الجامعات الخاصة 40 بالمئة بواقع 5644 عضوا من أصل 14152 عضوا.
أما في ملف الطلبة الوافدين (غير الأردنيين)، كشفت البيانات عن تفوق المؤسسات الخاصة في هذا الجانب؛ حيث يدرس 65 بالمئة من الوافدين 36239 طالبا في الجامعات والكليات الخاصة، مقابل 35 بالمئة 19171 طالبا في المؤسسات الرسمية.
ويأتي ذلك ضمن إجمالي عدد وافدين بلغ 55410 طلاب من 119 دولة حول العالم، يشكلون 11.5 بالمئة من إجمالي الطلبة في الأردن


