بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. بنوك وشركات

تأكيد تصنيف بنك ABC الاستثماري عند BBB- مع نظرة مستقبلية من وكالة فيتش

44 دقيقة ago
تأكيد تصنيف بنك ABC الاستثماري عند BBB- مع نظرة مستقبلية من وكالة فيتش

وطنا اليوم:في ظل بيئة خارجية معقدة، يعكس تأكيد التصنيف قوة تنوع العمليات التشغيلية للبنك، ونهجه الحصيف في إدارة المخاطر، واستقرار جودة الأصول، والتحسن في الربحية، ومتانة مركزه الرأسمالي وانتشاره الدولي.

المنامة، البحرين: يعلن بنك ABC (المؤسسة العربية المصرفية ش.م.ب)، أحد البنوك الدولية الرائدة ومقره الرئيسي في مملكة البحرين، عن تأكيد وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لتصنيفه الائتماني طويل الأجل (IDR) عند “BBB-” ، مع نظرة مستقبلية مستقرة، إلى جانب تأكيد تصنيف القدرة الائتمانية الذاتية (VR) عند “bbb-”.

وأكدت وكالة فيتش في تقريرها التصنيفي على النهج الحصيف الذي يتبعه البنك في إدارة المخاطر، إلى جانب متانة مركزه الرأسمالي والسيولة لديه. كما أشادت بجودة الأصول المستقرة للبنك، ومحدودية تعرضه للمخاطر في أسواقه التشغيلية الأساسية، إلى جانب تنوع انتشاره الجغرافي وخبرته القوية في الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات.

ومن الجوانب الجوهرية التي أكدت عليها فيتش أن تصنيف بنك ABC غير مقيد بالتصنيف السيادي لسوقه المحلي، مما يعكس قوة واستقلالية محفظته التمويلية الدولية ومستوى السيولة خارج السوق المحلية.

ووصفت الوكالة “امتلاك البنك بيئة تشغيلية متنوعة، ورسملة ملائمة، وجودة أصول مستقرة، وتمويل وسيولة مستقرين” كأحد أبرز نقاط القوة، إلى جانب معايير الاكتتاب الحصيفة ونهجه المعتدل تجاه المخاطر. كما لفتت فيتش إلى التحسن المستمر في الأداء المالي للبنك منذ عام 2023.

وفي تعليق له على تأكيد التصنيف، قال السيد/ برندون هوبكنز، الرئيس التنفيذي بالوكالة لمجموعة بنك ABC: “في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي وتغير الظروف النقدية العالمية، يشكل تأكيد هذا التصنيف شهادة واضحة على مرونة أدائنا ووضوح توجهنا الاستراتيجي. كما يعكس قوة نموذج أعمالنا، والتزامنا بالإدارة الحصيفة للمخاطر، وثقافة الابتكار المصرفي والمرونة التشغيلية التي يتمتع بها البنك. ويواصل بنك ABC تركيزه على الحفاظ على ميزانية قوية ومتنوعة، وتحقيق قيمة طويلة المدى لجميع شركائنا.”


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:49

الفاسدون لا يصنعون أنفسهم،بل تصنعهم الحكومات والشعوب؟

12:47

جيل Z يذبح العيب على عتبات الشقق المشتركة بين الشباب والفتيات في عمّان

12:32

أبو السعود : قرار المياه سيادي بمشروع الناقل الوطني والمشاريع الاخرى

12:29

الأمانة: عمال وطن يواجهون الفصل لتعمدهم عدم تفريغ الحاويات

12:25

‏منصة قصص من الأردن تستقطب 1450 مشاركة لتوثيق السردية الأردنية

12:19

بنك ABC الإسلامي يعلن عن تحقيق أرباح صافية بقيمة 3ـ9 مليون دولار أمريكي عن الربع الأول من عام 2026

12:13

البنية التحتية الرقمية في الأردن

11:58

لقطة الجندي الصيني الذي لا يرمش أمام طائرة ترمب تشعل المنصات

11:52

التعليم العالي بالأرقام.. الجامعات الرسمية تستقطب 60% من الطلبة

11:44

إعفاء جماهير 5 منتخبات عربية وإفريقية من شرط مالي قبل مونديال 2026

11:38

بدء مشروع لصيانة طريق جديتا – ارحابا في لواء الكورة السبت

11:34

الضمان: 3733 دينارا الحد الأعلى للأجر المشمول بأحكام القانون

وفيات
وفيات الخميس 14-5-2026الأسواق الحرة الأردنية تنعى رئيس مجلس إدارتها السابق مازن الساكتالوزير الأسبق مازن الساكت في ذمة اللهوفيات الاربعاء 13-5-2026وفيات الثلاثاء 12-5-2026