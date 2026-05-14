بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رياضة

إعفاء جماهير 5 منتخبات عربية وإفريقية من شرط مالي قبل مونديال 2026

ساعة واحدة ago
إعفاء جماهير 5 منتخبات عربية وإفريقية من شرط مالي قبل مونديال 2026

وطنا اليوم:قررت الإدارة الأمريكية إلغاء شرط الضمان المالي الباهظ لحضور مباريات مونديال 2026 بالنسبة للمشجعين الحاصلين على تذاكر رسمية، وذلك بعد أشهر من الجدل حول القيود المرتبطة بالتأشيرات.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت خلال الفترة الماضية على مواطني بعض الدول دفع ضمان مالي يصل إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة سياحية، في محاولة للحد من تجاوز مدة الإقامة القانونية داخل البلاد.
لكن وزارة الخارجية الأمريكية أكدت الآن أن جماهير المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم، والمسجلة ضمن نظام “تأشيرة مرور فيفا”، ستكون معفاة من هذا الشرط.
ويشكل القرار بشرى لجماهير خمسة منتخبات عربية وإفريقية تأهلت إلى المونديال وتخضع بلدانها سابقا لهذا الإجراء، وهي الجزائر والرأس الأخضر وساحل العاج والسنغال وتونس.
وقالت مورا نامدار رئيسة قسم الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية الأمريكية، إن المشجعين الذين حصلوا على تذاكر المباريات وسجلوا مسبقا في النظام المخصص لتسريع إجراءات التأشيرة، لن يطلب منهم دفع أي ضمان مالي، مضيفة أن الإعفاء قد يشمل أيضا أعضاء المنتخبات والوفود الرسمية والعاملين المرتبطين بالبطولة.
ويأتي هذا القرار ضمن استعدادات الولايات المتحدة لاستضافة كأس العالم 2026 بالشراكة مع كندا والمكسيك، في بطولة ينتظر أن تكون الأكبر في تاريخ المسابقة من حيث عدد المنتخبات والجماهير.
ورغم التسهيلات الجديدة، لا تزال بعض المخاوف قائمة بشأن إجراءات الهجرة والأمن داخل الولايات المتحدة، خاصة بعد تشديد سياسات الهجرة في عهد الرئيس دونالد ترامب، وما رافقها من حملات تفتيش واعتقالات للمخالفين لقوانين الإقامة خلال الفترة الماضية.
وكانت منظمات حقوقية، أبرزها “هيومن رايتس ووتش”، قد طالبت الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بالحصول على ضمانات واضحة من السلطات الأمريكية بعدم تنفيذ حملات مرتبطة بالهجرة داخل الملاعب ومحيط المباريات أثناء البطولة.
في المقابل، أكدت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أن الزوار الدوليين الذين يحملون وثائق قانونية سليمة “لا داعي لقلقهم”، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على تسهيل دخول الجماهير بالتزامن مع الحفاظ على متطلبات الأمن القومي


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:49

الفاسدون لا يصنعون أنفسهم،بل تصنعهم الحكومات والشعوب؟

12:47

جيل Z يذبح العيب على عتبات الشقق المشتركة بين الشباب والفتيات في عمّان

12:32

أبو السعود : قرار المياه سيادي بمشروع الناقل الوطني والمشاريع الاخرى

12:29

الأمانة: عمال وطن يواجهون الفصل لتعمدهم عدم تفريغ الحاويات

12:25

‏منصة قصص من الأردن تستقطب 1450 مشاركة لتوثيق السردية الأردنية

12:19

بنك ABC الإسلامي يعلن عن تحقيق أرباح صافية بقيمة 3ـ9 مليون دولار أمريكي عن الربع الأول من عام 2026

12:16

تأكيد تصنيف بنك ABC الاستثماري عند BBB- مع نظرة مستقبلية من وكالة فيتش

12:13

البنية التحتية الرقمية في الأردن

11:58

لقطة الجندي الصيني الذي لا يرمش أمام طائرة ترمب تشعل المنصات

11:52

التعليم العالي بالأرقام.. الجامعات الرسمية تستقطب 60% من الطلبة

11:38

بدء مشروع لصيانة طريق جديتا – ارحابا في لواء الكورة السبت

11:34

الضمان: 3733 دينارا الحد الأعلى للأجر المشمول بأحكام القانون

وفيات
وفيات الخميس 14-5-2026الأسواق الحرة الأردنية تنعى رئيس مجلس إدارتها السابق مازن الساكتالوزير الأسبق مازن الساكت في ذمة اللهوفيات الاربعاء 13-5-2026وفيات الثلاثاء 12-5-2026