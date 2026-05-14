بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. بنوك وشركات

الفوسفات: بدء توزيع الأرباح النقدية على المساهمين الأحد المقبل

ساعة واحدة ago
الفوسفات: بدء توزيع الأرباح النقدية على المساهمين الأحد المقبل

وطنا اليوم:أقرت الهيئة العامة لشركة مناجم الفوسفات الأردنية، خلال اجتماعها العادي المنعقد بتاريخ 20 نيسان 2026، الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 170% من القيمة الاسمية للسهم عن السنة المالية 2025.

وأعلنت الشركة أن صرف الأرباح سيبدأ اعتباراً من يوم الأحد الموافق للسابع عشر من شهر أيار الحالي عبر فروع البنك الأردني الكويتي، للمساهمين المسجلين في سجلاتها بتاريخ 20 نيسان 2026.

ودعت الشركة المساهمين إلى إبراز الوثائق الثبوتية اللازمة لتدقيق بياناتهم عند مراجعة فروع البنك لغايات استلام الأرباح، مشيرة إلى إمكانية تحويلها للراغبين إلى بنوك أخرى من خلال تعبئة نموذج المعلومات الشخصية والبيانات البنكية وارفاق الوثائق المطلوبة على الموقع الالكتروني للشركة
( www.jpmc.com.jo )
قسم علاقات المستثمرين.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:49

الفاسدون لا يصنعون أنفسهم،بل تصنعهم الحكومات والشعوب؟

12:47

جيل Z يذبح العيب على عتبات الشقق المشتركة بين الشباب والفتيات في عمّان

12:32

أبو السعود : قرار المياه سيادي بمشروع الناقل الوطني والمشاريع الاخرى

12:29

الأمانة: عمال وطن يواجهون الفصل لتعمدهم عدم تفريغ الحاويات

12:25

‏منصة قصص من الأردن تستقطب 1450 مشاركة لتوثيق السردية الأردنية

12:19

بنك ABC الإسلامي يعلن عن تحقيق أرباح صافية بقيمة 3ـ9 مليون دولار أمريكي عن الربع الأول من عام 2026

12:16

تأكيد تصنيف بنك ABC الاستثماري عند BBB- مع نظرة مستقبلية من وكالة فيتش

12:13

البنية التحتية الرقمية في الأردن

11:58

لقطة الجندي الصيني الذي لا يرمش أمام طائرة ترمب تشعل المنصات

11:52

التعليم العالي بالأرقام.. الجامعات الرسمية تستقطب 60% من الطلبة

11:44

إعفاء جماهير 5 منتخبات عربية وإفريقية من شرط مالي قبل مونديال 2026

11:38

بدء مشروع لصيانة طريق جديتا – ارحابا في لواء الكورة السبت

وفيات
وفيات الخميس 14-5-2026الأسواق الحرة الأردنية تنعى رئيس مجلس إدارتها السابق مازن الساكتالوزير الأسبق مازن الساكت في ذمة اللهوفيات الاربعاء 13-5-2026وفيات الثلاثاء 12-5-2026