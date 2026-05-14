الفوسفات: بدء توزيع الأرباح النقدية على المساهمين الأحد المقبل

وطنا اليوم:أقرت الهيئة العامة لشركة مناجم الفوسفات الأردنية، خلال اجتماعها العادي المنعقد بتاريخ 20 نيسان 2026، الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 170% من القيمة الاسمية للسهم عن السنة المالية 2025.

وأعلنت الشركة أن صرف الأرباح سيبدأ اعتباراً من يوم الأحد الموافق للسابع عشر من شهر أيار الحالي عبر فروع البنك الأردني الكويتي، للمساهمين المسجلين في سجلاتها بتاريخ 20 نيسان 2026.

ودعت الشركة المساهمين إلى إبراز الوثائق الثبوتية اللازمة لتدقيق بياناتهم عند مراجعة فروع البنك لغايات استلام الأرباح، مشيرة إلى إمكانية تحويلها للراغبين إلى بنوك أخرى من خلال تعبئة نموذج المعلومات الشخصية والبيانات البنكية وارفاق الوثائق المطلوبة على الموقع الالكتروني للشركة

( www.jpmc.com.jo )

قسم علاقات المستثمرين.