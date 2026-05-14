احباط محاولة تهريب مخدرات بواسطة بالونات موجهة

3 ساعات ago
وطنا اليوم:أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر اليوم الخميس على واجهتها، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة الكترونياً.
اذ جرى رصدها من قبل وحدات حرس الحدود والتعامل معها وإسقاطها وحمولتها داخل الأراضي الأردنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات.
وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة


