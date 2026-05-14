أمانة عمّان: تعبيد جزئي لشارع المطار باتجاه الدوار السابع مساء اليوم

وطنا اليوم:تباشر أمانة عمّان الكبرى، مساء الخميس، أعمال تعبيد لمقطع من شارع المطار، (الجزء القادم من شارع المطار باتجاه الدوار السابع – مدخل الصويفية ) وذلك ضمن خطتها لتحسين البنية التحتية.

وقال المدير التنفيذي للطرق في أمانة عمّان، سليمان الشمري، إنّ أعمال الكشط والتعبيد ستتم ليلا تجنبا للازدحامات المرورية وضمان تنفيذ العمل عالوجه الأكمل حيث ستبدأ اعتباراً من الساعة 12 بعد منتصف الليلة ولغاية الساعة 8 من صباح الجمعة، ولمدة يوم واحد فقط.

مدير دائرة صيانة الطرق في الأمانة، رائد العرجان، بين أن أعمال التعبيد تأتي ضمن خطط الأمانة لرفع كفاءة الطرق وتعزيز السلامة العامة لمستخدمي الطريق والحد من الحوادث المرورية.

وأكّد على اتخاذ كافة إجراءات السلامة العامة بموقع العمل والتنسيق مع إدارة السير حيث إن تنفيذ الأعمال يتطلب إغلاقاً كلياً وتحويلات مرورية مؤقتة.

ودعت أمانة عمّان، السائقين إلى الالتزام بالإرشادات المرورية والتعليمات الصادرة عن إدارة السير، والتقيد بالشواخص التحذيرية حفاظاً على سلامتهم وضماناً لانسيابية الحركة المرورية.