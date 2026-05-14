هجوم روسي عنيف بـ 800 مسيرة يهز العاصمة الأوكرانية

32 دقيقة ago
وطنا اليوم:قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا أطلقت ما لا يقل عن 800 طائرة مسيّرة في هجمات مكثفة استهدفت نحو 20 منطقة في أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، فيما أعلن مسؤولون في العاصمة الأوكرانية عن تعرض كييف -فجر اليوم الخميس- لهجوم روسي كبير بالطائرات المسيّرة والصواريخ.
واستؤنفت الهجمات الروسية اليومية على المدن الأوكرانية ليل الاثنين-الثلاثاء، بعد هدنة لثلاثة أيام أُقرت بمناسبة الاحتفال بذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية.
ووصف زيلينسكي هذا الهجوم بأنه “من أطول وأضخم الهجمات الروسية ضد أوكرانيا”، موضحا -عبر تطبيق تلغرام- أن الهجوم بدأ في منتصف الصباح واستمر لساعات في العاصمة كييف، ومدينة لفيف غربي البلاد بالقرب من بولندا، وميناء أوديسا على البحر الأسود، بالإضافة إلى مراكز سكانية أخرى.
ويأتي الهجوم الجديد في وقت تشهد فيه الحرب بين روسيا وأوكرانيا تصعيداً متبادلاً في الضربات الجوية بعيدة المدى، خصوصاً بعد تكثيف كييف هجماتها بالطائرات المسيّرة على العمق الروسي خلال الأسابيع الماضية.
وكانت أوكرانيا قد طرحت أخيراً مقترحاً لما وصفته ب”هدنة المطارات” مع روسيا، عبر وساطة أوروبية، بهدف وقف استهداف البنية التحتية الجوية للطرفين، إلا أن موسكو لم تُبدِ حتى الآن أي تجاوب علني مع المبادرة.
وفي المقابل، تواصل روسيا تنفيذ هجمات صاروخية ومسيرات تستهدف منشآت الطاقة والبنية التحتية العسكرية ومواقع داخل المدن الأوكرانية، بينها كييف وخاركيف وأوديسا


