أكبر صدمة طاقة بالتاريخ.. رئيس أرامكو يدق ناقوس الخطر بشأن هرمز

وطنا اليوم:قال رئيس شركة “أرامكو السعودية”، أمين الناصر، إن صدمة إمدادات الطاقة التي بدأت خلال الربع الأول تعد الأكبر التي يشهدها العالم على الإطلاق.

وأوضح الناصر أنه في حال اقتضت الحاجة، فإن “أرامكو” قادرة على الوصول إلى طاقتها الإنتاجية القصوى المستدامة البالغة 12 مليون برميل يومياً خلال ثلاثة أسابيع.

وتابع: “أرامكو أنتجت في الربع الأول 12.6 مليون برميل من المكافئ النفطي يومياً”.

وأضاف أن إعادة فتح مضيق هرمز اليوم ستحتاج إلى أشهر حتى تعود الأسواق إلى وضعها الطبيعي، مشيراً إلى أن استمرار تعطله لبضعة أسابيع إضافية قد يعني عدم عودة الأوضاع إلى طبيعتها قبل عام 2027.

وأشار رئيس “أرامكو” إلى أن السوق ستفقد 100 مليون برميل من النفط أسبوعياً إذا بقي مضيق هرمز مغلقاً.

وأوضح أن حركة السفن عبر المضيق تراجعت بشكل حاد من نحو 70 سفينة يومياً إلى ما بين سفينتين وخمس سفن فقط حالياً، ما يعكس حجم الاضطراب في سلاسل الإمداد.

وأشار الناصر إلى أن مجموعة واسعة من التقديرات تشير إلى نمو الطلب العالمي بنحو 700 ألف إلى 900 ألف برميل يومياً خلال عام 2026، في ظل استمرار التعافي الاقتصادي العالمي، مضيفاً أنه إذا استؤنفت التجارة وحركة الشحن بشكل طبيعي، فمن المتوقع تسجيل عودة قوية جداً لنمو الطلب.

فقدان حوالي مليار برميل

وقال “أمين الناصر”، الرئيس التنفيذي لشركة “أرامكو السعودية” العملاقة للنفط، أمس الأحد إن العالم فقد حوالي مليار برميل من النفط خلال الشهرين الماضيين، وستستغرق أسواق الطاقة وقتاً حتى تستقر حتى لو تم استئناف تدفق الإمدادات.

وذكر جون إيفانز، المحلل لدى “بي.في.إم”: “لا تزال نظرتنا متفائلة، ونتفق مع رأي أرامكو السعودية بأنه حتى لو تمت تسوية أزمة مضيق هرمز وفتحه، فسوف يستغرق الأمر عدة أشهر حتى تعود إمدادات النفط إلى طبيعتها”.

أسعار النفط

صعدت أسعار النفط اليوم الاثنين بعد يوم من وصف الرئيس دونالد ترامب رد إيران على مقترح أميركي بأنه “غير مقبول”، مما أثار مخاوف بشأن الإمدادات في ظل استمرار إغلاق مضيق هرمز بشكل شبه كامل، الأمر الذي أبقى الإمدادات محدودة في السوق العالمية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.70 دولار أو 2.67% لتصل إلى 103.99 دولار للبرميل بحلول الساعة 09:02 بتوقيت غرينتش. وزاد سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.24 دولار أو 2.35% ليصل إلى 97.66 دولار للبرميل.

وكانت أسعار الخامين قد ارتفعت إلى 105.99 دولار و100.37 دولار للبرميل على التوالي في وقت سابق من الجلسة.

وفي الأسبوع الماضي، سجل كلا الخامين خسائر أسبوعية بنسبة 6% وسط آمال بنهاية وشيكة للصراع المستمر منذ 10 أسابيع، مما سيسمح بمرور النفط عبر مضيق هرمز