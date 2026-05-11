الاتحاد الأوروبي يوافق على فرض عقوبات ضد مستوطنين إسرائيليين

وطنا اليوم:قالت مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، الاثنين، إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا على فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين بسبب أعمال عنف ضد الفلسطينيين، إضافة إلى الاتفاق على فرض عقوبات جديدة على شخصيات بارزة في حركة حماس.

وأضافت كالاس، في منشور عبر منصة “إكس”، أن الوقت قد حان “للانتقال من حالة الجمود إلى التنفيذ”، مؤكدة أن “للتطرف والعنف عواقب وخيمة”.

وهذه العقوبات مجمدة منذ أشهر بفعل فيتو من هنغاريا في عهد رئيس الوزراء فيكتور أوربان.

ومع تنصيب بيتر ماديار رئيسا للوزراء في هنغاريا بعد فوزه في الانتخابات التشريعية في 12 نيسان، يأمل الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق بشأن هذه العقوبات التي تتضمن تجميدا لأصول المستوطنين العنيفين في الاتحاد وحظرا على دخول أراضي التكتل.

ومن المتوقع أن يتم كذلك إقرار عقوبات ضد قادة في حركة حماس، كانت معطلة أيضا بفعل الفيتو الهنغاري.

وتشمل العقوبات سبعة مستوطنين متطرفين أو منظمتهم، فضلا عن 12 قياديا في حركة حماس والحركة نفسها.

وتشهد الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967، تصاعدا في أعمال العنف التي يشارك فيها مستوطنون إسرائيليون، وقد اشتدت منذ بداية حرب الشرق الأوسط في 28 شباط.