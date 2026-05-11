أكثر من 12 ألف زائر لتلفريك عجلون في عطلة نهاية الأسبوع

وطنا اليوم:شهد تلفريك عجلون التابع لمجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية إقبالاً كبيراً خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية، حيث وصل عدد الزوار 12,386 زائر، في مؤشر يعكس المكانة المتنامية التي بات يحظى بها التلفريك كواحد من أبرز الوجهات السياحية والترفيهية في المملكة.
وقال مدير منطقة عجلون التنموية طارق المعايطة في بيان صحفي، إن كوادر التلفريك أشرفت بمهنية عالية على استقبال الزوار وتنظيم حركة الدخول والصعود، بما يضمن تقديم تجربة سياحية آمنة ومريحة لجميع الزوار، رغم الأعداد الكبيرة التي شهدها الموقع خلال الثلاثة أيام الماضية.
وأضاف المعايطة أن إدارة التلفريك تعمل بشكل مستمر على تطوير الخدمات المقدمة للزوار وتحسين تجربة الرحلة، من خلال تعزيز الجوانب التنظيمية والخدمية والترفيهية، بما ينسجم مع مكانة عجلون كوجهة سياحية وطبيعية مميزة على مستوى المملكة.
وأشار إلى أن الفعاليات والأنشطة المرافقة لتجربة التلفريك، إلى جانب الأجواء الطبيعية التي تتميز بها محافظة عجلون، ساهمت بشكل كبير في استقطاب العائلات والزوار من مختلف محافظات المملكة، إضافة إلى السياح العرب والأجانب.
وأكدت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية استمرارها في دعم المشاريع السياحية النوعية التي تسهم في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية، وتعزز من مكانة الأردن كوجهة سياحية متنوعة تجمع بين الطبيعة والترفيه والاستثمار


