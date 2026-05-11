مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي بوفاة شقيق وزير الزراعة السابق

وطنا اليوم – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين، واجب العزاء إلى عشيرة الحنيفات بوفاة عبدالله موسى شحادة الحنيفات، شقيق وزير الزراعة السابق المهندس خالد الحنيفات.

ونقل العيسوي، *خلال زيارته بيت عزاء المرحوم في منطقة المدينة الرياضية بالعاصمة عمان*، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الحنيفات، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.