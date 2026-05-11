مقتل الشاب الأردني علي الأشقر في جوهانسبرغ

ساعة واحدة ago
وطنا اليوم:توفي الشاب الأردني علي خضر الأشقر، البالغ من العمر 33 عاماً، إثر تعرضه لإطلاق نار في مدينة لينيزيا التابعة لمدينة جوهانسبرغ أكبر مدن جنوب إفريقيا.
والاشقر من محافظة الزرقاء، وكان مستقراً في جوهانسبرغ ويعمل في مجال ميكانيك السيارات، وكان متزوجا ولديه طفلة واحدة.
وقال قريبه ان ظروف الجريمة لا تزال غير واضحة وقيد التحقيق.
وأثارت الحادثة حالة واسعة من الحزن بين أبناء الجالية الأردنية، حيث عُرف الشاب علي رحمه الله، وفق مقربين منه، بحسن السيرة وطيب الأخلاق، فيما عبّر أصدقاؤه وأقاربه عن صدمتهم الكبيرة بعد تلقيهم نبأ وفاته


