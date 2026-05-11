ولي عهد البحرين يلتقي رئيس مجلس الأعيان

وطنا اليوم:استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء في قصر القضيبية ، رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز والوفد المرافق له ، والذي يقوم بزيارة رسمية لمملكة البحرين، تلبية لدعوة من رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح .

ونقل الفايز تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الامير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، الى جلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة، والى سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء وتمنايتهما لهما بالصحة والعافية، والى مملكة البحرين دوام التقدم والازدهار.

وأكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أن العلاقات البحرينية الأردنية تستمد قوتها من عمق الروابط التاريخية والتعاون الوثيق الذي يجمع البلدين الشقيقين، وما تحظى به على الدوام من رعايةٍ واهتمامٍ من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة واخيه جلالة الملك عبدالله الثاني حفظهما الله، لمواصلة تطويرها وتنميتها والأخذ بها نحو مستوياتٍ أكثر تقدمًا بما يحقق التطلعات المشتركة ويعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الشقيقين.

وأشار سمو ولي العهد إلى التعاون المتميز الذي يجمع البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، لافتًا سموه إلى أهمية استمرار تعزيز التنسيق والعمل المشترك بين البلدين وخاصة في المجالين البرلماني والتشريعي، بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية، وتحقيق المزيد من النماء والازدهار للبلدين والشعبين الشقيقين.

وأشاد سموه بالجهود الطيبة التي يقوم عليها جلالة الملك عبدالله الثاني لجهة تعزيز العلاقات البحرينية الأردنية، وبالمواقف الأخوية المشرفة التي تقفها دائمًا المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالته تجاه مملكة البحرين، ولمشاعر التضامن الصادقة ودعمها لمملكة البحرين إزاء الاعتداءات الإيرانية الآثمة، مؤكدًا سموه وقوف مملكة البحرين إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية ، في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على صعيد المستجدات الإقليمية والدولية.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يبديه من حرصٍ واهتمامٍ مستمر بتطوير التعاون الثنائي بين مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، معربًا عن تمنياته لمملكة البحرين بمزيدٍ من الازدهار والنماء.

وأشاد الفايز بعمق العلاقات الاخوية، بين البلدين الشقيقين وتميزها في مختلف المجالات ، وقال انهاء علاقات مبنية على الاحترام المتبادل والتعاون المشترك ، وكل ما من شأنه خدمة المصالح الثنائية ، وقضايا الامتين العربية والاسلامية ،

وقال اننا نفخر اليوم بأن هذه العلاقات تحظى برعاية كريمة من جلالة الملك عبدالله الثاني، وأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظهما الله ، بهدف تعزيزها والبناء عليها وادامتها بمختلف المجالات .

وثمن الفايز جهود سمو ولي العهد الدؤوبة في خدمة مملكة البحرين الشقيقة، وتعزيز مسيرتها التنموية الشاملة ، تحت القيادة الحكيمة لحضرة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، وشكر سموه على حفاوة الاستقبال ، وحرصه الدائم على الارتقاء بالعلاقات الأردنية البحرينية وتعزيزها بمختلف المجالات .

وأشار الى ان زيارته للبحرين تأتي في اطار حرص مجلس الاعيان على تعزيز العلاقات الاخوية ، وفتح آفاقاً جديدة للتعاون المشترك بمختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والبرلمانية .

وقال الفايز إن الأردن والبحرين يسيران جنباً إلى جنب في مواجهة التحديات الإقليمية وتعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة ، فالعلاقات الثنائية ليست مجرد علاقات دبلوماسية، بل شراكة استراتيجية متجذرة تعكس قيم التضامن والتعاون الحقيقي، وتشكل نموذجاً مشرفا يحتذى به ، في العمل العربي المشترك، والأخوة العربية الصادقة ، والشراكة الاستراتيجية ، واعرب عن تطلعه أن تشهد الفترة المقبلة ، مزيدا من التعاون الذي يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين ، مشيدا بما تشهده مملكة البحرين من تطور ونهضة في مختلف المجالات .

واكد رئيس مجلس الاعيان ، ان الأردن وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني ، يحرص على النهوض بعلاقاته الثنائية مع البحرين وتطويرها على كافة المستويات وفي كافة المجالات ، في ظل ما يجمع بين قيادتي وشعبي البلدين من روابط تاريخية متينة ، وحرص متبادل على بناء نموذج راسخ للتعاون الثنائي المثمر.

وأضاف، ان الأردن والبحرين لديهم رؤية مشتركة ، حول مختلف القضايا العربية والإقليمية، خاصة القضية الفلسطينية، ودعم السلام العادل، ومواجهة التحديات المشتركة ، مثل التهديدات الإقليمية والاعتداءات التي تستهدف سيادة الدول وأمن المنطقة”.

وبخصوص الاعتداءات الإيرانية على الأردن والبحرين ودول الخليج العربي عموما ، قال الفايز ان الأردن دان هذه الاعتداءات ، حيث اكد جلالة الملك عبدالله الثاني رفضه التام لها ، وقال جلالته انها اعتداءات غير مقبولة ومدانة، مؤكدا على ان أمن البحرين ودول الخليج العربي عموما واستقراهما ، يعد جزءا لا يتجزأ من أمن الأردن واستقراره ، والاردن حريص على وحدة البحرين وامنها واستقرارها .

وبين الفايز ان الامة العربية تواجه العديد من الازمات، وهي بحاجة ماسة في هذه الظروف الصعبة، الى توحيد صفوفها ، والتصدي لكافة محاولات النيل من امنها والعبث باستقرارها ، مشيرا الى اهمية قيام الوحدة الاقتصادية العربية واتحاد جمركي عربي موحد ، كمقدمة للوحدة والتكامل العربي في كافة ابعاده وجوانبه .

وحضر اللقاء السادة الاعيان سلامه حماد وتوفيق كريشان وسند النعيمات وضيف الله القلاب وسهاد الجندي وفيصل الجازي والسفير الاردني لدى البحرين رامي وريكات .

كما حضرها عن الجانب البحريني رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح،ومعالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء، وعدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين