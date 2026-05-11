صمة نسائية في أدب الماورائيات..  فاتن فهد تطلق سلسلة “ظلال” وتقتحم عالم “البارانورمال”

وطنا اليوم – شهد مقر الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني في عمان، حفل إشهار وتوقيع سلسلة “ظلال” للقاصة الأردنية فاتن فهد، وسط حضور حاشد ضمّ نخبة من الأدباء والمثقفين، إلى جانب عائلة الكاتبة ومهتمين بالشأن الثقافي، حيث أدارت الأمسية الأديبة اعتماد سرسك بأسلوبها الرصين، مؤكدة على أهمية المنجز الإبداعي النسوي في اقتحام مجالات أدبية جديدة، فيما تخلل الحفل فقرات غنائية وموسيقية قدمها الفنان يزن أبو مارسيل، أضفت أجواءً من الجمال والشجن على الأمسية. وفي لحظة كانت الأكثر تأثيرًا، اعتلت القاصة فاتن فهد المنصة لتقرأ على مسامع الحضور قصة واحدة غير منشورة بعنوان “كابوس”، حيث تمكنت بصوتها وأسلوبها السردي من إبهار الحضور وجرّهم إلى دائرة من الخوف والدهشة وسط صمت مطبق عكس حالة الاندماج الكامل مع عوالمها الماورائية. وقد تناول النقاد المشاركون السلسلة التي تنتمي لآفاق الـ “بارانورمال” (ما وراء الطبيعة)، مسلطين الضوء على فرادة تجربة فاتن فهد كواحدة من أوائل السيدات الأردنيات اللواتي كتبن في هذا الجنس الأدبي؛ حيث أشارت الدكتورة وداد أبو شنب إلى قدرة الكاتبة على تطويع اللغة لخدمة المشهدية المرعبة والمشوقة، موضحة أن “ظلال” غوص في أغوار النفس البشرية ومخاوفها الدفينة، بينما ركزت الناقدة جمانة الرمحي على البناء الدرامي للسلسلة وقدرة فهد على خلق عالم موازٍ يتداخل فيه الواقع بالخيال بذكاء يجعل القارئ في حالة ترقب مستمر، ومن جانبه أثنى الأستاذ أسيد الحوتري، مؤسس مبادرة نون، على الجهد المبذول معتبرًا فاتن فهد من الرائدات الأردنيات اللواتي اقتحمن أدب الخوارق بجرأة، مؤكدًا فخر مبادرة “نون” بدعم هذه المواهب التي تثري المشهد الثقافي… كما شهد الحفل مداخلة للشاعر محمد خضير الذي أدلى برأيه بطلب من القاصة قائلًا: إن ما تكتبه القاصة فاتن فهد يشهد على ميلاد قاصة تجاوزت فكرة الخوف بالكتابة عنه، وقال بأن أوروبا تفخر بكتّاب هذا النسق من الكتابة، ومنهم “إدغار آلان بو” وبأن الأردن سيكون فخورًا يومًا ما بالقاصة فاتن فهد لأنها استطاعت خوض تجربة خاصة وفريدة عربيًا وكانت مقتصرة في كثير من الأحيان على الرجل… وأجمع الحاضرون على ريادة القاصة في هذا الجنس الأدبي الذي يتطلب دقة عالية وقدرة فائقة على الإقناع بما هو غير مألوف، وفي ختام الحفل، عبّرت فهد عن شكرها لكل من ساندها، مشيرة إلى أن “ظلال” هي محاولة لفك شفرات الغموض وتجسيد للمخاوف التي نخشى مواجهتها في ضوء النهار، لينتهي الحفل بتوقيع نسخ من السلسلة وسط أجواء من الاحتفاء بالمنجز الذي يشكل إضافة نوعية ومختلفة للمكتبة القصصية الأردنية.